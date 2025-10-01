Піар-акція від чиновників ЄС: чому проєкт "стіни дронів" не буде реалізовано, — Bloomberg

Європейський союз навряд чи зможе найближчим часом реалізувати план зі створення так званої "стіни дронів" уздовж східного флангу НАТО. Ця ініціатива більше схожа на політичну піар-акцію, ніж на технічно й організаційно здійсненний проєкт, пояснили аналітики Bloomberg.

Related video

Після заяви голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про плани побудувати "стіну дронів", Брюссель шукає шляхи реалізації задуму, пише у своєму матеріалі агентство Bloomberg.

Поштовхом для цієї ініціативи послужили інциденти з польотами російських безпілотників у повітряному просторі країн-членів Північноатлантичного альянсу. Зокрема, інцидент у Польщі, коли для перехоплення дронів було піднято авіацію і задіяно дорогі засоби ураження, що показало неефективність систем ППО НАТО в контексті сучасної війни.

Таким чином очікується, що 1 жовтня в Копенгагені лідери ЄС обговорять перспективи ініціативи, однак ключова проблема — фінансування — може відтермінувати її запуск на багато років. Так, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прямо заявив, що мова навіть не йде про терміни "три-чотири роки", а скоріше про більш тривалу перспективу.

Важливо

Дайте нам "стіну дронів": Польща запросила у НАТО додаткові засоби ППО

Одне з джерел агентства, знайоме із ситуацією, назвало цю ідею піар-акцією, за якою "прихована складна реальність". Зокрема, основними перешкодами для реалізації ідеї залишаються:

необхідність координації між національними та регіональними ініціативами;

складності інтеграції безпілотних систем у перевантажений цивільний повітряний простір Європи;

відсутність достатніх можливостей у сфері ППО і ПРО у країн ЄС.

Ажіотаж навколо безпілотників ризикує затьмарити серйознішу проблему: Європа практично повністю залежить від США у сфері протиракетної оборони дальнього радіусу дії. Так, президент Латвії Едгар Ринкевич нагадав, що технологія розвивається настільки стрімко, що проєкти, актуальні у 2024 році, можуть застаріти вже в жовтні 2025-го. За його словами, будівництво "стіни дронів" слід було починати "рік або два тому".

Джерело Bloomberg вказало ще на один фактор ризику — фінансування. Держави ЄС мають протягом найближчих двох місяців подати проєкти, які можуть претендувати на кошти кредитного фонду в розмірі 150 млрд євро. Однак нові джерела фінансування з'являться тільки з початком наступного бюджетного циклу — у 2028 році.

Нагадаємо, журналісти британської Finanical Times повідомили, що НАТО поспішає витратити мільярди на створення "стіни дронів" після нещодавніх вторгнень російських безпілотників у повітряний простір Європи. Ініціатива має бути реалізована на східному кордоні — у ній використовуватимуть випробувані в Україні технології.