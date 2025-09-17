"Стіна дронів": НАТО витратить мільярди на захист від БПЛА, за основу беруть технології України

Євросоюз планує створити "стіну від безпілотників" на східному кордоні, у ній використовуватимуть випробувані в Україні технології.

НАТО поспішає витратити мільярди на створення "стіни безпілотників" після нещодавніх вторгнень дронів військ Росії в повітряний простір Європи. Про це пише британська газета Finanical Times.

У процесі створення "стіни БПЛА" використовуватимуть технології, що пройшли бойові випробування в Україні. Зараз НАТО покладається на дорогі технології для перехоплення дешевих російських безпілотників, що є очевидною вразливістю Альянсу.

Москва може скористатися вразливістю і щоб заповнити прогалину, Брюссель закликав столиці використовувати фонди ЄС для закупівель систем, які добре зарекомендували себе в Україні.

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про плани "побудувати стіну від безпілотників" на східному кордоні. Спільно розроблений і підтримуваний європейськими силами потенціал буде реагувати в режимі реального часу, впевнена вона.

Європа також створить із Києвом "альянс безпілотників", підкріплений фінансуванням у розмірі 6 млрд євро, щоб "перетворити українську винахідливість на перевагу на полі бою".

Один з європейських чиновників заявив, що оборонна позиція Європи надто роздроблена, але саме в галузі дронів треба проявити набагато більше координації.

"Інакше Росія просто буде підганяти свій підхід під наші слабкості", — зауважив він.

Країни НАТО на східному фланзі отримають близько 100 млрд євро у вигляді кредитів на оборону із загальної суми в 150 млрд євро бюджету ЄС.

Даніела Гільденбранд, керівник відділу противодронних рішень німецької оборонної компанії Hensoldt, заявила, що регіон стає більш креативним у контрактних угодах зі створення захисного щита.

Поки закуповуються нові системи оборони, НАТО запустило місію ППО Eastern Sentry, що включає винищувачі, кораблі та розвідувальні системи. Технології розгорнуть уздовж східного флангу: від Фінляндії до Болгарії.

Україна стала піонером в інноваціях засобів ППО

Українські військові впроваджували інновації у сфері протиповітряної оборони з початку повномасштабного вторгнення Росії. Київ розраховував на допомогу Заходу, але став піонером у сфері економічно ефективних способів боротьби з російськими БПЛА.

Стандартні радари не засічуть "Шахеди", що летять низько, тому українські технологічні компанії розробили систему акустичних датчиків, здатну ідентифікувати їх за звуком.

Отримані дані передають сотням мобільних груп, оснащених зенітними гарматами і великокаліберними кулеметами, що набагато дешевше за ракети-перехоплювачі.

Заступник міністра оборони Литви Кароліс Алекса заявив FT, що його країна переймає українську практику використання мобільних бойових груп для збивання безпілотників.

Аналогічна акустична система впроваджується в Латвії. Румунія ще вивчає український досвід і підраховує витрати на забезпечення безпеки.

Нагадаємо, у Польщі ракета AIM-120 винищувача F-16 влетіла в житловий будинок під час відбиття атаки російськими дронами в ніч на 10 вересня.

Військові експерти повідомляли, що з ініціативи Німеччини європейці почали працювати над системою "Небесний щит". Вона потрібна для протистояння російським "Шахедам", ракетам Х-101 та "Іскандер".