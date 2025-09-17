"Стена дронов": НАТО потратит миллиарды на защиту от БПЛА, за основу берут технологии Украины

Евросоюз планирует создать "стену от беспилотников" на восточной границе, в ней будут использовать испытанные в Украине технологии.

Related video

НАТО спешит потратить миллиарды на создание "стены беспилотников" после недавних вторжений дронов войск России в воздушное пространство Европы. Об этом пишет британская газета Finanical Times.

В процессе создания "стены БПЛА" будут использовать технологии, прошедшие боевые испытания в Украине. Сейчас НАТО полагается на дорогостоящие технологии для перехвата дешевых российских беспилотников, что является очевидной уязвимостью Альянса.

Москва может воспользоваться уязвимостью и чтобы восполнить пробел, Брюссель призвал столицы использовать фонды ЕС для закупок систем, которые хорошо зарекомендовали себя в Украине.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявил о планах "построить стену от беспилотников" на восточной границе. Совместно разработанный и поддерживаемый европейскими силами потенциал буде реагировать в режиме реального времени, уверена она.

Европа также создаст с Киевом "альянс беспилотников", подкрепленный финансированием в размере 6 млрд евро, чтобы "превратить украинскую изобретательность в преимущество на поле боя".

Один из европейских чиновников заявил, что оборонная позиция Европы слишком раздроблена, но именно в области дронов надо проявить гораздо больше координации.

"Иначе Россия просто будет подгонять свой подход под наши слабости", — заметил он.

Страны НАТО на восточном фланге получат около 100 млрд евро в виде кредитов на оборону из общей суммы в 150 млрд евро бюджета ЕС.

Даниэла Хильденбранд, руководитель отдела противодронных решений немецкой оборонной компании Hensoldt, заявила, что регион становится более креативным в контрактных соглашениях по созданию защитного щита.

Пока закупаются новые системы обороны, НАТО запустило миссию ПВО Eastern Sentry, включающая истребители, корабли и разведывательные системы. Технологии развернут вдоль восточного фланга: от Финляндии до Болгарии.

Украина стала пионером в инновациях средств ПВО

Украинские военные внедряли инновации в сфере противовоздушной обороны с начала полномасштабного вторжения России. Киев рассчитывал на помощь Запада, но стал пионером в области экономически эффективных способов борьбы с российскими БПЛА.

Стандартные радары не засекут низколетящие "Шахеды", поэтому украинские технологические компании разработали систему акустических датчиков, способную идентифицировать их по звуку.

Полученные данные передают сотням мобильных групп, оснащенных зенитными пушками и крупнокалиберными пулеметами, что гораздо дешевле ракет-перехватчиков.

Заместитель министра обороны Литвы Каролис Алекса заявил FT, что его страна перенимает украинскую практику использования мобильных боевых групп для сбивания беспилотников.

Аналогичная акустическая система внедряется в Латвии. Румыния еще изучает украинский опыт и подсчитывает расходы на обеспечение безопасности.

Напомним, в Польше ракета AIM-120 истребителя F-16 влетела в жилой дом во время отражения атаки российскими дронами в ночь на 10 сентября.

Военные эксперты сообщали, что по инициативе Германии европейцы начали работать над системой "Небесный щит". Она нужна для противостояния российским "Шахедам", ракетам Х-101 и "Искандер".