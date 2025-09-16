"Небесный щит" против "Гербер" и "ядерки" РФ: способна ли Европа создать единую систему ПВО

Страны Европы наглядно встретились с массированной атакой дронов Российской Федерации, которые залетели в Польшу, и почувствовали воздушную угрозу, которой не было со времен Второй мировой войны. Учитывая это, европейцы вспомнили о "Небесном щите" НАТО, но некоторые страны имеют собственный взгляд на собственную оборону.

По инициативе Германии европейцы начали работать над "Небесным щитом", чтобы противостоять российским дронам "Шахед", ракетам Х-101 и "Искандерам", пояснили аналитики портала Army Recognition. Ожидается, что новая многослойная система ПВО сможет "противостоять растущему воздушному арсеналу РФ". В статье AR эту систему назвали "самой смелой авантюрой Европы".

На портале напомнили, что "Европейская инициатива "Небесный щит" (ESSI) — программа, которую еще в 2022 году инициировала Германия на фоне угроз со стороны РФ. К инициативе присоединились 21 страна Европы, которые планировали объединить собственные системы ПВО, чтобы защититься в случае массированной воздушной атаки. Предполагали, что одна страна может не справиться, поскольку Кремль показал, что может запускать сотни ракет и дронов.

Щит обеспечат три основные системы:

IRIS-T SLM — малая и средняя дальность до 40 км, высота до 20 км, отслеживание сразу 1000 воздушных целей. Производитель — Diehl Defence в Германии;

Patriot PAC-3 MSE — средняя дальность на 60 км для баллистики и 160 км против дронов и самолетов; высота целей — до 35 км. Производитель — Raytheon и Lockheed Martin в США;

Arrow-3 — большая дальность и высота. Характеристики — дальность 2 000 км, высота — более 100 км. Производитель — Israel Aerospace Industries и Boeing (Израиль и США).

Атаки дронов РФ — какие проблемы защиты Европы

Аналитик AR выделил две группы проблем с системой ПВО Европы.

Первая проблема — не все страны соглашаются с планом Германии, поскольку предполагают, что речь идет о коммерческой выгоде. Также предупреждают, что Европа получает большую зависимость от закупок извне. Учитывая это, Франция предлагает покрыть Европу системами франко-итальянского производства SAMP/T, которая стреляет ракетами Aster 30 Block 1NT на 120 км. Кроме того, определенное сопротивление выразила Польша, которая создает собственные программы — "Висла" (на базе Patriot) и "Нарва" (на базе собственных ЗРК и ракет CAMM, Common Anti-Air Modular Missile).

Вторая — слишком длительные поставки комплексов ПВО и отсутствие определенных договоренностей по работе Системы воздушного командования и управления НАТО (ACCS). Аналитики объяснили, что, например, Arrow-3 поступит до 2029-30 годов, есть дефицит ракет Patriot, производитель Patriot и IRIS-T завалены заказами, на выполнение которых требуется время и производственные мощности. Кроме того, политики все еще не договорились, как будут отвечать на ракеты и дроны РФ, а система оповещения должна работать на все страны — от Финляндии, которая обнаруживает пуски, до Германии и Италии, которые будут стрелять.

"Без этих договоренностей "Небесный щит" рискует превратиться в совокупность параллельных национальных систем, а не в настоящий щит", — подытожили на Army Recognition.

Налет "Гераней" РФ на Польшу

Вопрос о "Небесном щите" над Европой подняли в сентябре 2025 года после появления 19-23 дронов ВС РФ над Польшей Инцидент произошел в ночь на 10 сентября: польский оперативный штаб обнаружил воздушные цели и поднял в воздух истребители F-16. Утром премьер-министр Дональд Туск подтвердил налет БПЛА, а медиа начали публиковали обломки беспилотников, которые попадали в восточных воеводствах, а один — на берегу Балтики.

Командование армии Польши сообщило, что дроны ВС РФ сбивали три истребителя: два F-16 и один F-35. Кроме того, в воздух поднялись топливозаправщик, самолет дальнего радиолокационного обнаружения, работал ЗРК Patriot. Сбили 3-4 беспилотника: по обломкам выяснили, что речь идет о российских разведывательных "Герберах". Аналитики объяснили, что часть устройств залетели из Беларуси, где как раз проходят совместные российско-белорусские учения "Запад-2025".

Напоминаем, 15 сентября премьер-министр Польши сообщил о неизвестном дроне, который летал над зданием правительства.