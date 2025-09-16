"Небесний щит" проти "Гербер" та "ядерки" РФ: чи здатна Європа створити єдину систему ППО

Країни Європи наочно зустрілись з масованою атакою дронів Російської Федерації, які залетіли у Польщу, і відчули повітряну загрозу, якої не було з часів Другої світової війни. З огляду на це європейці згадали про "Небесний щит" НАТО, але деякі країни мають власний погляд на власну оборону.

За ініціативи Німеччини європейці почали працювати над "Небесним щитом", щоб протистояти російським дронам "Шахед", ракетам Х-101 та "Іскандерам", пояснили аналітики порталу Army Recognition. Очікується, що нова багатошарова система ППО зможе "протистояти дедалі більшому повітряному арсеналу РФ". У статті AR цю систему назвали "найсміливішою авантюрою Європи".

На порталі нагадали, що "Європейська ініціатива "Небесний щит" (ESSI) — програма, яку ще у 2022 році ініціювала Німеччина на тлі загроз з боку війни РФ. До ініціативи приєднались 21 країна Європи, які планували об'єднати власні системи ППО, щоб захистись у випадку масованої повітряної атаки. Припускали, що одна країна може не впоратись, оскільки Кремль показав, що може запускати сотні ракет та дронів.

Щит забезпечать три основні системи:

IRIS-T SLM — мала та середня дальність до 40 км, висота до 20 км, відстеження відразу 1000 повітряних цілей. Виробник — Diehl Defence у Німеччині;

Patriot PAC-3 MSE — середня дальність на 60 км для балістики та 160 км проти дронів та літаків; висота цілей — до 35 км. Виробник — Raytheon та Lockheed Martin у США;

Arrow-3 — велика дальність та висота. Характеристики — дальність 2 000 км, висота — понад 100 км. Виробник — Israel Aerospace Industries та Boeing (Ізраїль та США).

Атаки дронів РФ — які проблеми захисту Європи

Аналітик AR виділив дві групи проблем із системою ППО Європи.

Перша проблема — не усі країни погоджуються з планом Німеччини, оскільки припускають, що ідеться про комерційну вигоду. Також попереджають, що Європа отримує велику залежність від закупівель ззовні. З огляду на це Франція пропонує покрити Європу системами франко-італійського виробництва SAMP/T, яка стріляє ракетами Aster 30 Block 1NT на 120 км. Крім того, певний спротив висловила Польща, яка створює власні програми — "Вісла" (на базі Patriot) та "Нарва" (на базі вітчизняних ЗРК та ракет Common Anti-Air Modular Missile, CAMM).

Друга — надто тривалі постачання комплексів ППО і відсутність певних домовленостей щодо роботи Системи повітряного командування та управління НАТО (ACCS). Аналітики пояснили, що, наприклад, Arrow-3 надійде до 2029-30 років, є дефіцит ракет Patriot, виробник Patriot та IRIS-T завалені замовленнями, на виконання яких потрібен час та виробничі потужності. Крім того, політики все ще не домовились, як відповідатимуть на ракети та дрони РФ, а система оповіщення повинна працювати на усі країни — від Фінляндії, яка виявляє пуски, до Німеччини та Італії, які стрілятимуть.

"Без цих домовленостей "Небесний щит" ризикує перетворитися на сукупність паралельних національних систем, а не на справжній щит", — підсумували на Army Recognition.

Наліт "Гераней" РФ на Польщу

Питання про "Небесний щит" над Європою підняли у вересні 2025 року після появи 19-23 дронів ЗС РФ над Польщею Інцидент стався в ніч на 10 вересня: польський оперативний штаб виявив повітряні цілі та підняв у повітря винищувачі F-16. Зранку прем'єр-міністр Дональд Туск підтвердив наліт БпЛА, а медіа почали публікували уламки безпілотників, які попадали у східних воєводствах, а один — на березі Балтики.

Командування армії Польщі повідомило, що дрони ЗС РФ збивали три винищувачі: два F-16 та один F-35. Крім того, у повітря піднялись паливозаправник, літак дальнього радіолокаційного виявлення, працював ЗРК Patriot. Збили 3-4 безпілотники: за уламками з'ясували, що ідеться про російські розвідувальні "Гербери". Аналітики пояснили, що частина пристроїв залетіли з Білорусі, де саме відбуваються спільні російсько-білоруські навчання "Запад-2025".

Нагадуємо, 15 вересня прем'єр-міністр Польщі повідомив про невідомий дрон, який літав над будинком уряду.