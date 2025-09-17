В жилой дом в Польше влетела ракета F-16: что говорят в польском Генштабе (фото)
После нарушения воздушного пространства Польши российскими беспилотниками в ночь на 10 сентября в городе Вырыки ракетой был поврежден жилой дом — предположительно, это была AIM-120 истребителя F-16. Инцидент прокомментировал замначальника Генштаба ВС Польши генерал-лейтенант Кароль Дымановский.
Предварительно причиной отклонения боеприпаса от цели могла стать неисправность системы наведения, однако расследование инцидента продолжается, заявил Дымановский в эфире программы Gość Wydarzeń. По его словам инцидент в Вырыках является предметом расследования, и по его завершении результаты будут переданы общественности.
"Не забываем, что независимо от того, какова была непосредственная причина разрушения этого дома, первопричиной было необоснованное и беспрецедентное вторжение России в воздушное пространство Польши", — подчеркнул польский генерал.
Дымановский допустил, что ракета могла промахнуться по множеству причин: от заводских дефектов до сбоев наведения или внешних факторов, повлиявших на траекторию полета. Он подчеркнул, что любые выводы можно будет сделать только после завершения технической экспертизы.
Какие цели преследовала Россия
Инцидент вызвал дискуссию о взаимодействии правительства и президента. Бюро национальной безопасности (ББН) заявило, что президент Кароль Навроцкий не был своевременно проинформирован о происшествии и ожидает объяснений. В то же время Дымановский со своей стороны подтвердил, что военные действовали по процедурам, и отверг предположения о сокрытии информации.
Также военачальник дал оценку налету российских БПЛА, отметив несколько целей, которые преследовал Кремль:
- Политическая: попытка вызвать раскол в НАТО.
- Информационная: деморализовать польское общество и показать уязвимость страны.
- Военная: проверка польских систем ПВО и изучение реакции НАТО.
По его словам, количество дронов, их синхронизация и маршрут полета указывают, что операция не была случайной и представляла реальную угрозу национальной безопасности Польши.
Технические аспекты инцидента
Наряду с комментариями представителя польского Генштаба в инциденте разбирались западные эксперты, а именно, выясняли его технические подробности.
Так The War Zone со ссылкой на польское агентство RMF24 пишет, что во время полета ракета AIM-120С-7 AMRAAM столкнулась с неисправностью системы наведения, не смогла поразить цель и врезалась в жилое здание. При этом она не взорвалась, поскольку сработали предохранительные устройства взрывателей.
Эту версию подтвердил и бывший сотрудник военной разведки Польши подполковник Мацей Коровай, подчеркнув, что дом был разрушен не взрывом, а кинетическим ударом ракеты. Но если бы ракета сдетонировала, то это могло бы привести к значительно более серьезным разрушениям, ведь AIM-120 оснащена осколочно-фугасной боевой частью весом около 18 кг.
Дроны в Польше — детали
Напомним, что инцидент с дронами в Польше произошел во время массированной атаки ВС РФ на Украину в ночь з 9 на 10 сентября. Оперативный штаб Польши и представители власти заявили, что на территорию страны залетело 19-23 российский беспилотника, 3-4 из которых сбили истребители F-16/F-35. По части обломком установили, что может идти речь о разведдронах РФ "Герань", залетевших из Буларуси или Украины.
Ранее сообщалось, что президент Польши Кароль Навроцкий требует от правительства немедленных разъяснений после сообщений о том, что крышу жилого дома в Вырыках повредила ракета, выпущенная из польского истребителя F-16.