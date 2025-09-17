В жилой дом в Польше влетела ракета F-16: что говорят в польском Генштабе (фото)

После нарушения воздушного пространства Польши российскими беспилотниками в ночь на 10 сентября в городе Вырыки ракетой был поврежден жилой дом — предположительно, это была AIM-120 истребителя F-16. Инцидент прокомментировал замначальника Генштаба ВС Польши генерал-лейтенант Кароль Дымановский.

Предварительно причиной отклонения боеприпаса от цели могла стать неисправность системы наведения, однако расследование инцидента продолжается, заявил Дымановский в эфире программы Gość Wydarzeń. По его словам инцидент в Вырыках является предметом расследования, и по его завершении результаты будут переданы общественности.

"Не забываем, что независимо от того, какова была непосредственная причина разрушения этого дома, первопричиной было необоснованное и беспрецедентное вторжение России в воздушное пространство Польши", — подчеркнул польский генерал.

Дымановский допустил, что ракета могла промахнуться по множеству причин: от заводских дефектов до сбоев наведения или внешних факторов, повлиявших на траекторию полета. Он подчеркнул, что любые выводы можно будет сделать только после завершения технической экспертизы.

Поврежденный дом в Польше в результате падения ракеты

Какие цели преследовала Россия

Инцидент вызвал дискуссию о взаимодействии правительства и президента. Бюро национальной безопасности (ББН) заявило, что президент Кароль Навроцкий не был своевременно проинформирован о происшествии и ожидает объяснений. В то же время Дымановский со своей стороны подтвердил, что военные действовали по процедурам, и отверг предположения о сокрытии информации.

Также военачальник дал оценку налету российских БПЛА, отметив несколько целей, которые преследовал Кремль:

Политическая : попытка вызвать раскол в НАТО.

: попытка вызвать раскол в НАТО. Информационная : деморализовать польское общество и показать уязвимость страны.

: деморализовать польское общество и показать уязвимость страны. Военная: проверка польских систем ПВО и изучение реакции НАТО.

По его словам, количество дронов, их синхронизация и маршрут полета указывают, что операция не была случайной и представляла реальную угрозу национальной безопасности Польши.

Технические аспекты инцидента

Наряду с комментариями представителя польского Генштаба в инциденте разбирались западные эксперты, а именно, выясняли его технические подробности.

Так The War Zone со ссылкой на польское агентство RMF24 пишет, что во время полета ракета AIM-120С-7 AMRAAM столкнулась с неисправностью системы наведения, не смогла поразить цель и врезалась в жилое здание. При этом она не взорвалась, поскольку сработали предохранительные устройства взрывателей.

Эту версию подтвердил и бывший сотрудник военной разведки Польши подполковник Мацей Коровай, подчеркнув, что дом был разрушен не взрывом, а кинетическим ударом ракеты. Но если бы ракета сдетонировала, то это могло бы привести к значительно более серьезным разрушениям, ведь AIM-120 оснащена осколочно-фугасной боевой частью весом около 18 кг.

Дроны в Польше — детали

Напомним, что инцидент с дронами в Польше произошел во время массированной атаки ВС РФ на Украину в ночь з 9 на 10 сентября. Оперативный штаб Польши и представители власти заявили, что на территорию страны залетело 19-23 российский беспилотника, 3-4 из которых сбили истребители F-16/F-35. По части обломком установили, что может идти речь о разведдронах РФ "Герань", залетевших из Буларуси или Украины.

Ранее сообщалось, что президент Польши Кароль Навроцкий требует от правительства немедленных разъяснений после сообщений о том, что крышу жилого дома в Вырыках повредила ракета, выпущенная из польского истребителя F-16.