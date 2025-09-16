Ракета с F-16 упала на дом в Польше: президент Навроцкий требует немедленных объяснений

Президент Польши Кароль Навроцкий требует от правительства немедленных разъяснений после сообщений СМИ о том, что крышу жилого дома в селе Вырыки в Люблинском воеводстве повредила ракета, выпущенная из польского истребителя F-16.

Как пишет RMF24, реакцию главы государства обнародовало Бюро национальной безопасности в соцсети Х. Там отметили, что президент требует быстрого и полного расследования инцидента, а правительство должно применить все доступные институты для выяснения причин происшествия.

"Президент ожидает от правительства безотлагательных объяснений относительно инцидента в Выриках. Это обязанность правительства — применить все инструменты и институты, чтобы прояснить этот вопрос как можно быстрее", — говорится в заявлении.

В сообщении также указано, что сокрытие любой информации недопустимо, ведь в условиях гибридной войны и дезинформации граждане должны получать только проверенные данные.

Бюро национальной безопасности Польши в соцсети Х Фото: Скриншот

При этом ни сам Навроцкий, ни Бюро нацбезопасности не были проинформированы о предварительных выводах относительно разрушения дома в Выриках. Эту тему также не обсуждали на последнем заседании Совета национальной безопасности.

Премьер-министр Дональд Туск, министр обороны Владислав Косиняк-Камыш и представитель правительства Адам Шлапка пока не прокомментировали ситуацию.

По информации газеты Rzeczpospolita, инцидент произошел во время попытки польского F-16 сбить российский беспилотник. В публикации говорится, что из-за сбоя системы наведения ракета потеряла курс и попала в крышу дома. Взрыва не произошло благодаря срабатыванию предохранителей.

Как сообщал Фокус, во время вторжения российских дронов утром 10 сентября на дом в Вырыках в Люблинском воеводстве Польши мог упасть не беспилотник, а ракета с польского истребителя F-16.

Напомним, утром 10 сентября во время массированной атаки на Украину дроны РФ залетели в Польшу. Информационное агентство Reuters рассказывало, что российский дрон влетел в дом поляков в Вырыках. В этот момент пожилая пара смотрела новости об атаке БПЛА. В доме была разрушена крыша и спальня.