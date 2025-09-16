Обстрел Польши "Шахедами": на дом в Выриках упал не дрон, а ракета F-16, — СМИ

Во время вторжения российских дронов утром 10 сентября на дом в Выриках в Люблинском воеводстве Польши мог упасть не беспилотник, а ракета с польского истребителя F-16. Официально власти не сообщают, что именно упало на село.

Related video

Комментируя атаку "Шахедов" на Польшу, заместитель министра национальной обороны Цезарий Томчик на прошлой неделе подтвердил сбитие трех беспилотников, но не уточнил локацию. На дом в деревне Вырики могла упасть ракета, которую F-16 запустил по российскому дрону, пишет польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на источники в государственных службах безопасности.

"Это была ракета класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM с нашего F-16, у которой во время полета возник сбой системы наведения. К счастью, она не сработала и не взорвалась благодаря предохранителям детонатора. Был российский авиаудар, и польская сторона защищалась", — сказал журналистам инсайдер.

Авторы материала отмечают, что на дом в Выриках упал боеприпас длиной около 3 метров и весом более 150 кг. По словам бывшего офицера Службы военной разведки, подполковника Мацея Коровая, удар был кинетическим.

На дом упала ракета длиной около трех метров (она весила более 150 кг).

"Не было ни взрыва, ни детонации, как видно на фотографиях разрушенного дома", — сказал польский подполковник.

Журналисты отметили, что прокуратура и военные официально не уточняют информацию об объекте, который разрушил дом в Выриках. Прокуратура Люблина идентифицировала остатки 17 дронов, однако отказалась комментировать тип объекта, который упал в селе.

"Сейчас я не могу точно сказать, что упало на дом в Выриках. Это расследуется, и мы ждем выводов экспертов", — сказала пресс-секретарь окружной прокуратуры в Люблине Агнешка Кемпка.

Она также добавила, что эксперты после исследований на месте происшествия дали ответы на определенные вопросы, но по решению следователя эта информация не обнародуется.

Атака "Шахедов" на Польшу: детали

Утром 10 сентября во время массированной атаки на Украину дроны РФ залетели в Польшу. Информационное агентство Reuters рассказывало, что российский дрон влетел в дом поляков в Выриках. В этот момент пожилая пара смотрела новости об атаке БПЛА. В доме была разрушена крыша и спальня.

Впоследствии СМИ сообщали, что российские беспилотники залетели в Литву и хотели поразить центр НАТО, а всего в воздушном пространстве Альянса фиксировали от 22 до 25 БПЛА.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский 12 сентября заявил, что РФ специально атаковала Польшу с воздуха, а те, кто говорит, что дроны попали в польское воздушное пространство случайно, подверглись влиянию российской пропаганды.

15 сентября Радослав Сикорский призвал Североатлантический альянс (НАТО) создать бесполетную зону над Украиной, чтобы усилить защиту Европы.