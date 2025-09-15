Атака "Шахедов" на Польшу: в Варшаве призывают НАТО создать бесполетную зону над Украиной

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что введение бесполетной зоны над Украиной может усилить защиту Европы. Он подчеркнул, что решение возможно только при поддержке союзников по НАТО и ЕС.

В комментарии немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал рассмотреть возможность создания бесполетной зоны над Украиной. По его словам, такой шаг помог бы предотвратить угрозы от российских беспилотников, которые в последнее время нарушают воздушное пространство Польши.

Сикорский отметил, что эта идея впервые обсуждалась еще в прошлом году, однако ее нельзя реализовать силами только одной страны.

"Мы, как НАТО и ЕС, могли бы принять такое решение, но Польша самостоятельно этого сделать не может. Защита населения, например, от обломков дронов была бы более эффективной, если бы мы могли сбивать летающие объекты еще за пределами нашей территории", — сказал он.

Министр также добавил, что сотрудничество с Украиной в этом вопросе было бы взаимовыгодным. "Если Киев обратится с просьбой сбивать дроны над своей территорией, нам стоит это серьезно рассмотреть", — подчеркнул Сикорский.

На прошлой неделе системы противовоздушной обороны НАТО вместе с польскими истребителями сбили несколько российских беспилотников, которые залетели в польское воздушное пространство. Всего зафиксировали 19 нарушений, по крайней мере три дрона были уничтожены. Несмотря на то, что большинство аппаратов были невооруженными, обломки все же нанесли ущерб.

Подобные инциденты случались и в соседних странах. В частности, в Румынии неоднократно фиксировали падение фрагментов российских дронов, а в субботу ее истребители были подняты после очередного нарушения границы.

С начала лета Россия значительно усилила удары по украинским городам, используя массированные волны дронов. В ответ Киев призывает партнеров расширить возможности противовоздушной обороны.

Напомним, в марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к Конгрессу США призвал ввести гуманитарную бесполетную зону над страной. Он отмечал, что это помогло бы спасти гражданское население от ежедневных авиаударов России.

Впрочем, тогда предложение отклонили как в НАТО, так и в ЕС. Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес предупреждал, что прямое столкновение самолетов Запада и России могло бы привести к масштабной войне в Европе.

В прошлом году украинские чиновники также предлагали соседним государствам сбивать ракеты и дроны на подлете к их воздушному пространству, что фактически создавало бы защитную зону над западными областями Украины. Эту инициативу также не поддержали союзники.

