В обоих направлениях и для всех водителей: Польша закрыла границу с Беларусью (видео)

В ночь на 12 сентября Польша закрыла границу с Беларусью из-за совместных военных учений Минска и Москвы.

Related video

Эти учения направлены непосредственно против Польши и Европейского союза, заявил министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский.

"В полночь мы закрыли движение на границе с Беларусью. Это связано с военными учениями "Запад-2025", — пояснил Кервинский.

Он не уточнил, когда именно граница с Беларусью может быть открыта, ограничившись общими фразами.

"Движение возобновится, но только тогда, когда мы будем уверены в гарантированной безопасности поляков. С экономической точки зрения мы будем стремиться к скорейшему открытию границы", — отметил Кервинский.

Отмечается, что прекращение движения распространяется в обоих направлениях — как на выезд из Польши в Беларусь, так и на въезд в Польшу. Ограничения касаются и автомобильного транспорта, и грузовых поездов.

В частности, водители легковых авто не смогут пересечь границу на автомобильном пункте пропуска Тересполь-Брест, а водители грузовиков — на автомобильном переходе Кукурики-Козловичи.

Также закрытыми будут оставаться три железнодорожных пограничных перехода для грузовых перевозок: Кузница-Белостоцкая-Гродно, Семьянувку-Свислочь и Тересполь-Брест.

В то же время издание BELTA сообщило, что поляки натянули на границе колючую проволоку, установили заградительные щиты, и по состоянию на 01:00 по белорусскому времени — Польша не пропустила ни одного авто.

Напомним, 11 сентября стало известно, что Польша отправляет около 40 тысяч солдат к границам РФ и Беларуси.

Фокус также писал о том, что украинцы 18-22 лет массово пересекают границу с Польшей после ослабления ограничений.