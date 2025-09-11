Польша фиксирует, что украинцы 18-22 лет массово пересекают границу после ослабления ограничений

В Польше заметили больше юношей из Украины в возрасте 18-22 лет после разрешения на выезд. Пограничная служба отмечает: это заметная группа, но не волна эмиграции.

В Польше возросло количество молодых украинцев, которые пересекают границу после того, как правительство разрешило выезд мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Об этом сообщило RMF FM.

По данным польских пограничников, увеличение прибывших юношей наблюдается с конца августа. Молодежь начала активнее въезжать после решения Кабмина, принятого премьер-министром Юлией Свириденко, которая в конце августа объявила об изменениях правил пересечения государственной границы во время военного положения.

До этого момента, начиная с февраля 2022 года, выезд за пределы Украины был запрещен мужчинам от 18 до 60 лет. Послабление касается лишь самой молодой возрастной категории.

По информации Бещадской пограничной охраны, в период с 28 августа по 3 сентября через переходы на Подкарпатье из Украины въехали 6 тысяч 100 мужчин в возрасте 18-22 лет. За это время в обратном направлении выехали около 2 тысяч человек. Неделей ранее показатели были значительно ниже — примерно 500 въехали и более 650 выехали.

Подобную динамику отмечают и в Люблинском воеводстве. Представитель Надбужанского пограничного подразделения Павел Смык рассказал, что в те же даты зафиксировано 4 тысячи 605 прибывших украинцев и 1 тысяча 301 выбывший. Неделей ранее количество составляло лишь 461 въезд и 575 выездов.

Председатель Перемышльского отделения Союза украинцев в Польше Игорь Горьков подтвердил, что на вокзале в Перемышле все чаще можно увидеть молодых граждан Украины.

"Эта группа заметна, но это не массовая эмиграция. Молодые украинцы среди наших волонтеров в основном интересуются организационными моментами, например, как купить билет. Они не обращаются за социальной поддержкой или помощью", — отметил он.

По его словам, сейчас сложно прогнозировать, большинство из этих юношей будут оставаться в Польше для обучения или работы. До пандемии и начала войны многие украинцы выбирали польские университеты.

Эксперты добавляют, что рост количества молодых людей на польских станциях может объясняться желанием учиться, путешествовать или отдыхать.

Напомним, Фокус писал, что Кабинет министров Украины принял изменения в правила выезда до 22 лет за границу 26 августа. Постановление о разрешении мужчинам от 18 до 22 лет выезжать из Украины было официально опубликовано 27 августа.

Как сообщал Фокус, после постановления Кабинета министров о разрешении на выезд за границу для мужчин от 18 до 22 лет некоторые молодые люди решили сразу уехать из Украины.