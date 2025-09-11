Польща фіксує, що українці 18–22 років масово перетинають кордон після послаблення обмежень

У Польщі помітили більше юнаків з України віком 18–22 років після дозволу на виїзд. Прикордонна служба зазначає: це помітна група, але не хвиля еміграції.

У Польщі зросла кількість молодих українців, які перетинають кордон після того, як уряд дозволив виїзд чоловікам віком від 18 до 22 років. Про це повідомило RMF FM.

За даними польських прикордонників, збільшення прибулих юнаків спостерігається від кінця серпня. Молодь почала активніше в’їжджати після рішення Кабміну, ухваленого прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, яка наприкінці серпня оголосила про зміни правил перетину державного кордону під час воєнного стану.

До цього моменту, починаючи з лютого 2022 року, виїзд за межі України був заборонений чоловікам від 18 до 60 років. Послаблення стосується лише наймолодшої вікової категорії.

За інформацією Бещадської прикордонної охорони, у період з 28 серпня по 3 вересня через переходи на Підкарпатті з України в’їхали 6 тисяч 100 чоловіків віком 18–22 років. За цей час у зворотному напрямку виїхали близько 2 тисяч осіб. Тижнем раніше показники були значно нижчими — приблизно 500 в’їхали та понад 650 виїхали.

Подібну динаміку зазначають і в Люблінському воєводстві. Представник Надбужанського прикордонного підрозділу Павел Смик розповів, що в ті ж дати зафіксовано 4 тисячі 605 прибулих українців та 1 тисяча 301 вибулий. Тижнем раніше кількість становила лише 461 в’їзд і 575 виїздів.

Голова Перемишльського відділення Союзу українців у Польщі Ігор Горьков підтвердив, що на вокзалі у Перемишлі все частіше можна побачити молодих громадян України.

"Ця група помітна, але це не масова еміграція. Молоді українці серед наших волонтерів здебільшого цікавляться організаційними моментами, наприклад, як купити квиток. Вони не звертаються за соціальною підтримкою чи допомогою", – зазначив він.

За його словами, зараз складно прогнозувати, чи більшість із цих юнаків залишатимуться в Польщі для навчання або роботи. До пандемії та початку війни багато українців обирали польські університети.

Експерти додають, що зростання кількості молодих людей на польських станціях може пояснюватися бажанням навчатися, подорожувати або відпочивати.

Нагадаємо, Фокус писав, що Кабінет міністрів України ухвалив зміни до правил виїзду до 22 років за кордон 26 серпня. Постанову про дозвіл чоловікам від 18 до 22 років виїжджати з України було офіційно опубліковано 27 серпня.

Як повідомляв Фокус, після постанови Кабінету міністрів про дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків від 18 до 22 років деякі молоді люди вирішили одразу виїхати з України.