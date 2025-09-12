В обох напрямках та для усіх водіїв: Польща закрила кордон з Білоруссю (відео)

У ніч на 12 вересня Польща закрила кордон із Білоруссю через спільні військові навчання Мінська та Москви.

Related video

Ці навчання спрямовані безпосередньо проти Польщі та Європейського союзу, заявив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський.

"Опівночі ми закрили рух на кордоні з Білоруссю. Це пов'язано з військовими навчаннями "Захід-2025", — пояснив Кервінський.

Він не уточнив, коли саме кордон з Білоруссю може бути відкритий, обмежившись загальними фразами.

"Рух відновиться, але тільки тоді, коли ми будемо впевнені в гарантованій безпеці поляків. З економічної точки зору ми будемо прагнути якнайшвидшого відкриття кордону", — зазначив Кервінський.

Зазначається, що припинення руху поширюється в обох напрямках — як на виїзд із Польщі до Білорусі, так і на в'їзд до Польщі. Обмеження стосуються і автомобільного транспорту, і вантажних поїздів.

Зокрема, водії легкових авто не зможуть перетнути кордон на автомобільному пункті пропуску Тереспіль-Брест, а водії вантажівок — на автомобільному переході Кукурики-Козловичі.

Також закритими залишатимуться три залізничні прикордонні переходи для вантажних перевезень: Кузня-Білостоцька-Гродно, Сім'янувку-Свіслоч і Тереспіль-Брест.

Водночас видання BELTA повідомило, що поляки натягнули на кордоні колючий дріт, встановили загороджувальні щити, і станом на 01:00 за білоруським часом — Польща не пропустила жодного авто.

Нагадаємо, 11 вересня стало відомо, що Польща відправляє близько 40 тисяч солдатів до кордонів РФ і Білорусі.

Фокус також писав про те, що українці 18–22 років масово перетинають кордон з Польщею після послаблення обмежень.