Атака "Шахедів" на Польщу: у Варшаві закликають НАТО створити безпольотну зону над Україною

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що запровадження безпольотної зони над Україною може посилити захист Європи. Він підкреслив, що рішення можливе лише за підтримки союзників по НАТО та ЄС.

У коментарі німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав розглянути можливість створення безпольотної зони над Україною. За його словами, такий крок допоміг би запобігти загрозам від російських безпілотників, які останнім часом порушують повітряний простір Польщі.

Сікорський зазначив, що ця ідея вперше обговорювалася ще торік, однак її не можна реалізувати силами лише однієї країни.

"Ми, як НАТО та ЄС, могли б ухвалити таке рішення, але Польща самостійно цього зробити не може. Захист населення, наприклад, від уламків дронів був би ефективнішим, якби ми могли збивати літаючі об’єкти ще за межами нашої території", – сказав він.

Міністр також додав, що співпраця з Україною у цьому питанні була б взаємовигідною. "Якщо Київ звернеться з проханням збивати дрони над своєю територією, нам варто це серйозно розглянути", – підкреслив Сікорський.

Минулого тижня системи протиповітряної оборони НАТО разом із польськими винищувачами збили кілька російських безпілотників, які залетіли в польський повітряний простір. Загалом зафіксували 19 порушень, принаймні три дрони були знищені. Попри те, що більшість апаратів були неозброєними, уламки все ж завдали шкоди.

Подібні інциденти траплялися й у сусідніх країнах. Зокрема, у Румунії неодноразово фіксували падіння фрагментів російських дронів, а в суботу її винищувачі були підняті після чергового порушення кордону.

З початку літа Росія значно посилила удари по українських містах, використовуючи масовані хвилі дронів. У відповідь Київ закликає партнерів розширити можливості протиповітряної оборони.

Нагадаємо, у березні 2022 року президент України Володимир Зеленський під час звернення до Конгресу США закликав запровадити гуманітарну безпольотну зону над країною. Він наголошував, що це допомогло б врятувати цивільне населення від щоденних авіаударів Росії.

Втім, тоді пропозицію відхилили як у НАТО, так і в ЄС. Ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес попереджав, що пряме зіткнення літаків Заходу та Росії могло б призвести до масштабної війни в Європі.

Минулого року українські чиновники також пропонували сусіднім державам збивати ракети й дрони на підльоті до їхнього повітряного простору, що фактично створювало б захисну зону над західними областями України. Цю ініціативу також не підтримали союзники.

