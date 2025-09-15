Вторгнення "Шахеда" в Румунію: в посольстві РФ заявили, що до країни залетів НЛО

Посольство РФ в Румунії після вторгнення в країну російського дрона типу "Герань" (або "Шахед") заявило, що в румунському небі було виявлено "черговий НЛО". Російські дипломати стверджують, що переконливого доказу порушення румунського повітряного просту "Шахедом" немає.

Related video

Посольство Росії в Румунії в офіційній заяві звинуватило Міністерство оборони Румунії в нібито поспішних висновках щодо вторгнення російського дрона 13 вересня. В російському відомстві заявили, що під час бесіди з російським послом в Міністерстві закордонних справ Румунії не дали "жодної конкретної та переконливої відповіді" на питання про ідентифікацію безпілотника.

Протест румунської сторони російські дипломати назвали "надуманим і необґрунтованим" і відхилили його. В посольстві РФ заявили, що вторгнення дрона було "навмисною провокацією київського режиму", а об'єктивне підтвердження національної приналежності безпілотного літального апарату нібито відсутнє. Росіяни звинувачують Україну в намаганні "будь-якими засобами втягнути інші європейські держави в небезпечну військову авантюру проти Російської Федерації".

Російське посольство назвало НЛО "Шахед", що залетів до Румунії Фото: скриншот

Зазначимо, Міністерство закордонних справ Румунії 14 вересня викликало посла РФ в Бухаресті через порушення російським БПЛА повітряного простору країни.

"Румунська сторона висловила твердий протест проти цього неприйнятного і безвідповідального акту, який є порушенням суверенітету Румунії. Такі повторювані ситуації призводять до ескалації та посилення загроз обласній безпековій ситуації", — заявили у відомстві.

Шахеди ЗС РФ у Європі: що відомо

Вранці 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну відбулося вторгнення дронів у Польщу. Український аналітик "Полковник ГШ" повідомляв, що росіяни запустили на польську територію модернізовані БПЛА "Гербера".

14 вересня в МЗС Польщі повідомили, що росіяни використовували "дрони-пустушки" для перевірки реакції НАТО.

Ввечері 13 вересня через російські БПЛА повітряну тривогу оголошували в Польщі та Румунії. Міністр оборони Румунії Іонуц Моштяну повідомляв, що країна підняла два винищувачі F-16 з авіабази у Фетешті для перехоплення дронів ЗС РФ. За його словами, літаки супроводжували російський безпілотник, поки він не зник з радарів.