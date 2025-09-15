Вторжение "Шахеда" в Румынию: в посольстве РФ заявили, что в страну залетел НЛО

Посольство РФ в Румынии после вторжения в страну российского дрона типа "Герань" (или "Шахед") заявило, что в румынском небе был обнаружен "очередной НЛО". Российские дипломаты утверждают, что убедительного доказательства нарушения румынского воздушного пространства "Шахедом" нет.

Посольство России в Румынии в официальном заявлении обвинило Министерство обороны Румынии в якобы поспешных выводах относительно вторжения российского дрона 13 сентября. В российском ведомстве заявили, что во время беседы с российским послом в Министерстве иностранных дел Румынии не дали "никакого конкретного и убедительного ответа" на вопрос об идентификации беспилотника.

Протест румынской стороны российские дипломаты назвали "надуманным и необоснованным" и отклонили его. В посольстве РФ заявили, что вторжение дрона было "преднамеренной провокацией киевского режима", а объективное подтверждение национальной принадлежности беспилотного летательного аппарата якобы отсутствует. Россияне обвиняют Украину в попытке "любыми средствами втянуть другие европейские государства в опасную военную авантюру против Российской Федерации".

Российское посольство назвало НЛО "Шахед", залетевший в Румынию Фото: скриншот

Отметим, Министерство иностранных дел Румынии 14 сентября вызвало посла РФ в Бухаресте из-за нарушения российским БПЛА воздушного пространства страны.

"Румынская сторона выразила твердый протест против этого неприемлемого и безответственного акта, который является нарушением суверенитета Румынии. Такие повторяющиеся ситуации приводят к эскалации и усилению угроз областной ситуации безопасности", — заявили в ведомстве.

Шахеды ВС РФ в Европе: что известно

Утром 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину произошло вторжение дронов в Польшу. Украинский аналитик "Полковник ГШ" сообщал, что россияне запустили на польскую территорию модернизированные БПЛА "Гербера".

14 сентября в МИД Польши сообщили, что россияне использовали "дроны-пустышки" для проверки реакции НАТО.

Вечером 13 сентября из-за российских БПЛА воздушную тревогу объявляли в Польше и Румынии. Министр обороны Румынии Ионуц Моштяну сообщал, что страна подняла два истребителя F-16 с авиабазы в Фетеште для перехвата дронов ВС РФ. По его словам, самолеты сопровождали российский беспилотник, пока он не исчез с радаров.