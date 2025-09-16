Обстріл Польщі "Шахедами": на будинок у Вириках упав не дрон, а ракета F-16, — ЗМІ

Під час вторгнення російських дронів вранці 10 вересня на будинок у Вириках в Люблінському воєводстві Польщі міг впасти не безпілотник, а ракета з польського винищувача F-16. Офіційно влада не повідомляє, що саме впало на село.

Коментуючи атаку "Шахедів" на Польщу, заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик минулого тижня підтвердив збиття трьох безпілотників, онак не уточнив локацію. На будинок в селі Вирики могла впасти ракета, яку F-16 запустив по російському дрону, пише польське видання Rzeczpospolita з посиланням на джерела в державних службах безпеки.

"Це була ракета класу "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM з нашого F-16, у якої під час польоту виник збій системи наведення. На щастя, вона не спрацювала і не вибухнула завдяки запобіжникам детонатора. Був російський авіаудар, і польська сторона захищалася", — сказав журналістам інсайдер.

Автори матеріалу зазначають, що на будинок у Вириках впав боєприпас завдовжки близько 3 метрів і вагою понад 150 кг. За словами колишнього офіцера Служби військової розвідки, підполковника Мацея Коровая, удар був кінетичним.

На будинок впала ракета завдовжки близько трьох метрів (вона важила понад 150 кг).

"Не було ні вибуху, ні детонації, як видно на фотографіях зруйнованого будинку", — сказав польський підполковник.

Журналісти зауважили, що прокуратура та військові офіційно не уточнюють інформацію про об'єкт, який зруйнував будинок у Вириках. Прокуратура Любліна ідентифікувала залишки 17 дронів, однак відмовилася коментувати тип об'єкта, який впав у селі.

"Наразі я не можу точно сказати, що впало на будинок у Вириках. Це розслідується, і ми чекаємо на висновки експертів ", — сказала речниця окружної прокуратури в Любліні Агнешка Кемпка.

Вона також додала, що експерти після досліджень на місці події дали відповіді на певні питання, але за рішення слідчого ця інформація не оприлюднюється.

Атака "Шахедів" на Польщу: деталі

Вранці 10 вересня під час масованої атаки на Україну дрони РФ залетіли в Польщу. Інформаційне агентство Reuters розповідало, що російський дрон влетів у будинок поляків у Вириках. У цей момент літня пара дивилася новини про атаку БПЛА. В будинку було зруйновано дах і спальню.

Згодом ЗМІ повідомляли, що російські безпілотники залетіли в Литву і хотіли вразити центр НАТО, а загалом в повітряному просторі Альянсу фіксували від 22 до 25 БПЛА.

Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський 12 вересня заявив, що РФ спеціально атакувала Польщу з повітря, а ті, хто говорить, що дрони потрапили в польський повітряний простір випадково, зазнали впливу російської пропаганди.

15 вересня Радослав Сікорський закликав Північноатлантичний альянс (НАТО) створити безпольотну зону над Україною, щоб посилити захист Європи.