Ракета з F-16 впала на будинок у Польщі: президент Навроцький вимагає негайних пояснень

Президент Польщі Кароль Навроцький вимагає від уряду негайних роз’яснень після повідомлень ЗМІ про те, що дах житлового будинку у селі Вирики в Люблінському воєводстві пошкодила ракета, випущена з польського винищувача F-16.

Як пише RMF24, реакцію голови держави оприлюднило Бюро національної безпеки у соцмережі Х. Там наголосили, що президент вимагає швидкого та повного розслідування інциденту, а уряд має застосувати всі доступні інституції для з’ясування причин події.

"Президент очікує від уряду невідкладних пояснень щодо інциденту у Вириках. Це обов’язок уряду – застосувати усі інструменти та інституції, щоб прояснити це питання якнайшвидше", – йдеться у заяві.

У повідомленні також зазначено, що приховування будь-якої інформації є неприпустимим, адже в умовах гібридної війни та дезінформації громадяни повинні отримувати тільки перевірені дані.

Бюро національної безпеки Польщі у соцмережі Х Фото: Скриншот

При цьому ані сам Навроцький, ані Бюро нацбезпеки не були поінформовані про попередні висновки щодо руйнування будинку у Вириках. Цю тему також не обговорювали на останньому засіданні Ради національної безпеки.

Прем’єр-міністр Дональд Туск, міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш та речник уряду Адам Шлапка поки що не прокоментували ситуацію.

За інформацією газети Rzeczpospolita, інцидент стався під час спроби польського F-16 збити російський безпілотник. У публікації йдеться, що через збій системи наведення ракета втратила курс та влучила у дах будинку. Вибуху не сталося завдяки спрацюванню запобіжників.

Як повідомляв Фокус, під час вторгнення російських дронів вранці 10 вересня на будинок у Вириках в Люблінському воєводстві Польщі міг впасти не безпілотник, а ракета з польського винищувача F-16.

Нагадаємо, вранці 10 вересня під час масованої атаки на Україну дрони РФ залетіли в Польщу. Інформаційне агентство Reuters розповідало, що російський дрон влетів у будинок поляків у Вириках. У цей момент літня пара дивилася новини про атаку БПЛА. В будинку було зруйновано дах і спальню.