У житловий будинок у Польщі влетіла ракета F-16: що кажуть у польському Генштабі (фото)

Після порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками в ніч на 10 вересня в місті Вирики ракетою було пошкоджено житловий будинок — імовірно, це була AIM-120 винищувача F-16. Інцидент прокоментував заступник начальника Генштабу ЗС Польщі генерал-лейтенант Кароль Димановський.

Попередньо причиною відхилення боєприпасу від цілі могла стати несправність системи наведення, однак розслідування інциденту триває, заявив Димановський в ефірі програми Gość Wydarzeń. За його словами, інцидент у Вириках є предметом розслідування, і після його завершення результати будуть передані громадськості.

"Не забуваємо, що незалежно від того, якою була безпосередня причина руйнування цього будинку, першопричиною було необґрунтоване і безпрецедентне вторгнення Росії в повітряний простір Польщі", — наголосив польський генерал.

Димановський припустив, що ракета могла промахнутися з безлічі причин: від заводських дефектів до збоїв наведення або зовнішніх чинників, що вплинули на траєкторію польоту. Він підкреслив, що будь-які висновки можна буде зробити тільки після завершення технічної експертизи.

Пошкоджений будинок у Польщі внаслідок падіння ракети Фото: Скриншот

Які цілі переслідувала Росія

Інцидент викликав дискусію про взаємодію уряду і президента. Бюро національної безпеки (ББН) заявило, що президент Кароль Навроцький не був своєчасно проінформований про подію та очікує пояснень. Водночас Димановський зі свого боку підтвердив, що військові діяли за процедурами, і відкинув припущення про приховування інформації.

Також воєначальник дав оцінку нальоту російських БПЛА, зазначивши кілька цілей, які переслідував Кремль:

Політична : спроба викликати розкол у НАТО.

: спроба викликати розкол у НАТО. Інформаційна : деморалізувати польське суспільство і показати уразливість країни.

: деморалізувати польське суспільство і показати уразливість країни. Військова: перевірка польських систем ППО і вивчення реакції НАТО.

За його словами, кількість дронів, їхня синхронізація і маршрут польоту вказують, що операція не була випадковою і становила реальну загрозу національній безпеці Польщі.

Технічні аспекти інциденту

Поряд із коментарями представника польського Генштабу в інциденті розбиралися західні експерти, а саме, з'ясовували його технічні подробиці.

Так The War Zone з посиланням на польське агентство RMF24 пише, що під час польоту ракета AIM-120С-7 AMRAAM зіткнулася з несправністю системи наведення, не змогла уразити ціль і врізалася в житлову будівлю. При цьому вона не вибухнула, оскільки спрацювали запобіжні пристрої детонаторів.

Цю версію підтвердив і колишній співробітник військової розвідки Польщі підполковник Мацей Коровай, наголосивши, що будинок був зруйнований не вибухом, а кінетичним ударом ракети. Але якби ракета здетонувала, то це могло б призвести до значно серйозніших руйнувань, адже AIM-120 оснащена осколково-фугасною бойовою частиною вагою близько 18 кг.

Дрони в Польщі — деталі

Нагадаємо, що інцидент із дронами в Польщі стався під час масованої атаки ЗС РФ на Україну в ніч з 9 на 10 вересня. Оперативний штаб Польщі та представники влади заявили, що на територію країни залетіло 19-23 російські безпілотники, 3-4 з яких збили винищувачі F-16/F-35. За частиною уламків встановили, що може йтися про розвіддрони РФ "Герань", які залетіли з Буларусі або України.

Раніше повідомлялося, що президент Польщі Кароль Навроцький вимагає від уряду негайних роз'яснень після повідомлень про те, що дах житлового будинку у Вириках пошкодила ракета, випущена з польського винищувача F-16.