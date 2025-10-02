"Стіна дронів" від атак РФ: європейці пояснили, чому не будуть її будувати

Під час саміту країн Європейського Союзу у Копенгагені політичні лідери не дійшли згоди щодо будівництва "стіни дронів" для захисту від провокацій РФ. Зграї безпілотників, кібератаки, гібридні загрози, прольоти літаків, — жоден з цих інцидентів не примусив європейців почати щось робити, окрім як "балакати", написало Politico.

Черговий саміт ЄС, який провели на тлі загроз війни, завершився самими лиш розмова, ідеться в огляді Politico. Представники Франції, Німеччини, Польщі, інших країн, а також лідерка Євроради Урсула фон дер Ляйєн, говорили чотири години поспіль, але "більшість ключових питань залишалися невирішеними".

Джерела медіа уточнили, що на порядку денному було три питання: "стіна дронів", надання Україні 140 млрд євро активів РФ, питання вступу України у ЄС. Коли торкались питання про спільний захист від дронів, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц згадував, наприклад, про проблеми національного суверенітету, зауважили співрозмовники Politico.

"На додаток, не зрозуміло, чи буде будь-який із цих планів готовий до підписання, коли 27 лідерів зустрінуться в Брюсселі наприкінці жовтня. Ніколи не очікувалося, що рішення з цих питань буде прийнято за одну ніч", — написало медіа.

Медіа поспілкувалось з чиновниками, які були присутні на саміті. З'ясувалось, що політики планували обговорювати питання "стіни дронів" та провокацій РФ і мали виділити на це не більш як дві години. Натомість промови розтягнулись на чотири години, оскільки кожен хотів висловитись і говорив довше, ніж мав. При цьому лунали слова "конфронтація з РФ", "гібридна війна", "чітка ескалація з боку РФ", "погрози РФ", але реальних спільних рішень щодо захисту від атак Кремля не буде, підсумувало Politico.

"Хоча саміт і був заявлений як швидка зустріч для узгодження широкого обсягу безпрецедентних додаткових військових можливостей блоку та додаткової підтримки України, смислу у ньому не було. Більшість ключових питань залишилися без відповіді", — наголошується у статті.

Провокації РФ — деталі

Зазначимо, Фокус писав про провокації РФ, після яких країни Європи висловили стурбованість щодо власної безпеки. Ідеться про наліт майже 20 дронів на Польщу та регулярну появу російських безпілотників в Румунії, про БпЛА невідомого походження над Данією, Норвегією, Німеччиною та іншими країнами ЄС. Крім того, президент України Володимир Зеленський повідомив, що невідомі дрони запускаються з російських танкерів, які проходять поруч з європейськими країнами.

1 жовтня агентство Bloomberg написало, що європейці не домовлять про "стіну дронів" для захисту від провокацій РФ. Серед причин — відсутність грошей, складне узгодження авіарейсів та складність спільної роботи розрізнених систем оборони.

Тим часом про "стіну дронів" НАТО говорили ще весною 2024 року. У травні міністри Фінляндії, Норвегії, Польщі, Латвії, Литви та Естонії зібрались поговорити щодо цього питання, погодились, що треба щось робити, але про подальші дії рішення не було.

