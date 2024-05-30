"Стіна дронів" НАТО моніторитиме кордон із РФ за найгіршого зі сценаріїв, — Mirror

За словами президента Латвії Едгара Рінкевичса, його країна готується до "найгіршого сценарію", зокрема закликає громадян перетворити свої підвали на бомбосховища.

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Міністри країн ЄС зустрілися минулого тижня, щоб обговорити пропозиції щодо будівництва стіни, яка, як повідомляється, міститиме складні дрони та готові моделі для спостереження за діями Москви. Про це пише Mirror.

Європейські лідери минулого тижня зустрілися, щоб обговорити створення "стіни дронів" уздовж кордону НАТО з РФ і Білоруссю для захисту від загроз, що наближаються. В так званій стіні дронів будуть присутні складні дрони та моделі, які вже використовуються. Дрони відстежуватимуть мігрантів, яких РФ може залучити як "зброю". Міністри Фінляндії, Норвегії, Польщі та трьох країн Балтії — Латвії, Литви та Естонії — погодилися, що дрони використовуватимуть насамперед для розвідувальних цілей.

Але президент Латвії Едгар Рінкевичс не відкидає можливість використання озброєних дронів. Країни Балтії також погодилися співпрацювати в розбудові додаткової військової інфраструктури вздовж своїх східних кордонів.

Такий єдиний підхід став відповіддю на звинувачення в тому, що РФ і Білорусь використовують міграцію як зброю, відправляючи зневірених людей до кордонів ЄС. Є надія, що нова стіна дронів допоможе країнам відстежувати приплив мігрантів, а також будь-які інші спроби Москви або Мінська.

В інтерв'ю Times президент Латвії Рінкевичс заявив, що його країна збільшує чисельність військ і готується до "найгіршого сценарію", зокрема закликає громадян перетворити свої підвали на бомбосховища.

"Щоб уникнути найгіршого сценарію, ви повинні бути до нього готові", — сказав він у публічному зверненні. Рінкевичс також попередив керівників країн НАТО.

"Якщо європейські союзники по НАТО не виділятимуть більше коштів на оборону, то ми, незалежно від того, хто є президентом США, побачимо серйозну проблему у відносинах між Європою і Вашингтоном", — сказав він.

Нагадаємо, що 30 травня китайський таблоїд South China Morning Post розповів, як Пекін збирається захопити Тайвань з атаками дронів по ракетних базах.

Також повідомлялося, що офіцер ЗСУ Олександр Ябченко 30 травня заявив, що РФ може випередити Україну у виробництві бойових роботів.