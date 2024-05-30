"Стена дронов" НАТО будет мониторить границу с РФ при худшем из сценариев, — Mirror

По словам президента Латвии Эдгара Ринкевичса, его страна готовится к "худшему сценарию", в том числе призывает граждан превратить свои подвалы в бомбоубежища.

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Министры стран ЕС встретились на прошлой неделе, чтобы обсудить предложения по строительству стены, которая, как сообщается, будет включать в себя сложные дроны и готовые модели для наблюдения за действиями Москвы. Об этом пишет Mirror.

Европейские лидеры на прошлой неделе встретились, чтобы обсудить создание "стены дронов" вдоль границы НАТО с РФ и Беларусью для защиты от приближающихся угроз. В так называемой стене дронов будут присутствовать сложные дроны и уже использующиеся модели. Дроны будут отслеживать мигрантов, которых РФ может задействовать в качестве "оружия". Министры Финляндии, Норвегии, Польши и трех стран Балтии — Латвии, Литвы и Эстонии — согласились, что дроны будут использоваться в первую очередь для разведывательных целей.

Но президент Латвии Эдгар Ринкевичс не исключает возможность использования вооруженных дронов. Страны Балтии также согласились сотрудничать в развитии дополнительной военной инфраструктуры вдоль своих восточных границ.

Такой единый подход стал ответом на обвинения в том, что РФ и Беларусь используют миграцию как оружие, отправляя отчаявшихся людей к границам ЕС. Есть надежда, что новая стена дронов поможет странам отслеживать приток мигрантов, а также любые другие попытки Москвы или Минска.

В интервью Times президент Латвии Ринкевичс заявил, что его страна увеличивает численность войск и готовится к "худшему сценарию", в том числе призывает граждан превратить свои подвалы в бомбоубежища.

"Чтобы избежать худшего сценария, вы должны быть к нему готовы", — сказал он в публичном обращении. Ринкевичс также предупредил руководителей стран НАТО.

"Если европейские союзники по НАТО не будут выделять больше средств на оборону, то мы, независимо от того, кто является президентом США, увидим серьезную проблему в отношениях между Европой и Вашингтоном", — сказал он.

Напомним, что 30 мая китайский таблоид South China Morning Post рассказал, как Пекин собирается захватить Тайвань с атаками дронов по ракетным базам.

Также сообщалось, что офицер ВСУ Александр Ябченко 30 мая заявил, что РФ может опередить Украину в производстве боевых роботов.