Підрив залізниці в Польщі: прокурор ініціює європейський ордер на арешт двох українців (фото)

В Польщі прокуратура подала до окружного суду Варшави клопотання про видачу європейського ордера на арешт двох українців, яких підозрюють в підриві залізничної колії. За даними польських правоохоронців, обидва чоловіки втекли до Білорусі.

Про те, що підозрюваним у диверсії в Польщі українцям Євгенію Іванову та Олександру Петрову просять оголосити ордер на арешт, пише 1 грудня RMF24 із посиланням на речника Національної прокуратури Пшемислава Новака. Саботажі було вчинено 16 листопада на залізничній інфраструктурі неподалік станції Міка.

Суд 27 листопада задовольнив клопотання прокурора та обрав 41-річному Євгену Іванову та 39-річному Олександру Кононову запобіжний захід, а наступного дня було видано ордер на їх обшук.

Головне управління поліції Варшави розшукує підозрюваних, які могли втекти до Білорусі.

Олександр Кононов (зліва) та Євген Іванов (справа) Фото: Поліція Польщі

Прокуратура висунула Кононову та Іванову звинувачення у вчиненні актів саботажу терористичного характеру від імені розвідувальних служб Російської Федерації проти Республіки Польща. Чоловіків обвинувачують за трьома статтями (акти саботажу від імені іноземної розвідки, створення загрози катастрофи в наземному русі та використання вибухівки), їм загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Диверсії в Польщі: що відомо

16 листопада в Польщі диверсанти підірвали колію біля станції Міка, щоб завадити руху потягів між Варшавою та Дембліном Люблінського воєводства. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначав, що цей маршрут "має вирішальне значення для доставлення допомоги Україні". 18 листопада Дональд Туск повідомив, що за інформацією слідства залізницю в Польщі підірвали двоє українців, які працювали на російські спецслужби.

Польське Centralne Biuro Śledcze Policji 24 листопада повідомило, що за підозрою у підриві залізниці в Польщі заарештовано українця Володимира Б., який за даними слідства також працював на росіян і допомагав безпосереднім виконавцям Олександру К. та Євгену І. розвідати місцевість і підготувати вибух.