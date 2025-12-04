"Гнали" на фронт, лякали ракетами і побили: у Польщі вчитель "нацькував" учнів на українських дітей

У польському місті Слупськ вчитель цькував українських дітей, обзивав та обіцяв "показати, хто такий поляк". Після цього на дітей накинулися та побили польські учні.

Учитель зокрема погрожував, що українці не складуть іспити тільки через свою національність та називав "покидьками". Про інцидент розповіло видання Onet.

"Учитель називав дітей з України "покидьками" та стверджував, що вони не складуть його предмет, бо вони українці", — розповів адвокат Давід Денерт, до якого звернувся батько однієї з дітей, кого побили.

Правозахисник, який бере участь у справі, але не представляє потерпілих, зазначив, що деякі цькування учителя записані на відео, а також є у мережі. Він звернувся до управління освіти та адміністрації навчального закладу, аби з'ясувати справу.

"Наступного разу, коли ви складатимете іспит, ви точно не складете його. Бо я вам доведу, хто такий поляк", — чутно на одному з записів слова вчителя.

Що кажуть потерпілі

Один із батьків розповів, що у Слупському будівельному навчальному комплексі проходив курс, на якому навчалися двоє українських дітей. На заняттях один із польських учнів вмикав на своєму телефоні звуки атак ракет та бомб, звертаючись до українців зі словами: "Час ховатися".

Також інші діти надсилали повідомлення українським однокурсникам образливого характеру. На це ніяк не реагував учитель, зазначив батько потерпілого, а іноді навпаки — сам підходив до учнів, які ображали інших, та висловлював слова поваги за вчинки.

Як трапилася бійка

Одного дня після занять біля освітнього закладу польські діти накинулися на українських та жорстко побили. Напад стався, коли українські діти йшли на автобусну зупинку.

За ними йшла група учнів, які вигукували образи українцям. Згодом один із них зателефонував комусь і з-за рогу до них вибігли ще двоє старших учнів. Вони схопили одного з хлопців та побили його.

"Один із нападників спочатку плюнув в обличчя одному з українських хлопців, кажучи: "Вперед, українська к***а", і почав бити його по обличчю. Другий нападник приєднався до нього, і разом вони побили 16-річного хлопця. Іншого студента українського походження вдарили в потилицю, навіть не побачивши, хто його вдарив", — розповів адвокат.

Напад припинився, коли жінка, яка стала свідком ситуації, пригрозила викликом поліції.

Реакція поліції

Як повідомляє ЗМІ, одна з жертв отримала перелом ключиці, водночас лікарі підозрюють, що інший юнак дістав струс мозку.

Після інциденту одна з матерів звернулася до поліції. Жінка пішла повідомити про напад, але їй відмовили. Наступного дня вона знову зайшла до правоохоронців, і тільки тоді поліціянти звернули увагу на інцидент. На запит медіа там зазначили, що наразі правоохоронці розглядають випадок.

