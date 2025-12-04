Россия отправляет похищенных украинских детей в лагеря в Северной Корее на "перевоспитание"

Правозащитница Екатерина Рашевская во время слушаний в Сенате США рассказала, что россияне "перевоспитывают" похищенных маленьких украинцев не только в лагерях в Беларуси и РФ, но и отправляют к союзнику Путина в КНДР.

Эксперт регионального центра по правам человека Екатерина Рашевская заявила, что в КНДР работают лагеря, куда завозят похищенных украинских детей из ВОТ. Об этом она рассказала 3 декабря в американском сенате.

Екатерина Рашевская выступила в Сенате США

Рашевская отметила, что ее организация зафиксировала 165 лагерей, в которых украинских детей русифицируют и милитаризируют. Эти учреждения расположены на временно оккупированных территориях, в России, Беларуси и в Северной Корее.

Во время выступления Рашевская продемонстрировала фотографии 12-летнего Михаила из части временно оккупированной Донецкой области и 16-летней Лизы из оккупированного Симферополя. Она отметила, что российская сторона отправила их в лагерь Сонгдовон в Северной Корее, который расположен в девяти тысячах километров от их домов.

Відео дня

"В этом лагере детей учили уничтожать японских военных и знакомили с корейскими ветеранами, которые в 1968 году напали на американский корабль "Пуэбло", убив и ранив девять американских солдат", — подчеркнула правозащитница.

Россия называет вывоз украинских детей "эвакуацией". Однако Рашевская напомнила, что международное гуманитарное право строго регламентирует такие действия.

Страна-агрессор Россия обязана прилагать все усилия для воссоединения детей с семьями, передавать списки эвакуированных детей Международному комитету Красного Креста и регулярно проверять, сохраняется ли потребность в их содержании. Когда такая потребность исчезает, детей должны немедленно вернуть.

По словам правозащитницы, Россия не выполнила ни одного из этих международных требований.

13 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в России нашли около 400 мест, где удерживают похищенных из Украины детей.

"Мы вернули более 1600 детей. А по нашим оценкам, их там тысячи. Это правда — около 19,5 тысяч похищенных детей в России. Мы должны сосредоточиться на том, как их найти. Это очень сложно. Мы работаем с различными разведками", — рассказывал президент.

В июне команда исследователей Йельского университета (США) установила, что Россия может удерживать около 35 тысяч украинских детей, которых считают без вести пропавшими. Часть из них усыновили российские семьи, других — перевели в военные лагеря или разместили в интернатах.

Украина подтверждает незаконный вывоз в Россию более 19 тысяч детей. В Кремле традиционно отрицают эту информацию, заявляя, что речь идет лишь о "сотнях" детей.

Напомним, урезая правительственные программы США, администрация Дональда Трампа прекратила инициативу, которая отслеживала массовую депортацию детей из Украины. Демократы будут требовать ее восстановления, чтобы наказать виновных в похищении детей. Это решение означает, что исследователи потеряли доступ к большим объемам информации, в частности спутниковых снимков. Эти данные позволяли отслеживать примерно 30 тысяч детей, вывезенных Россией.