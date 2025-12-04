Росія відправляє викрадених українських дітей до таборів у Північній Кореї на "перевиховання"

Правозахисниця Катерина Рашевська під час слухань у Сенаті США розповіла, що росіяни "перевиховують" викрадених маленьких українців не тільки в таборах у Білорусі та РФ, а й відправляють до союзника Путіна у КНДР.

Експертка регіонального центру з прав людини Катерина Рашевська заявила, що в КНДР працюють табори, куди завозять викрадених українських дітей із ТОТ. Про це вона розповіла 3 грудня в американському сенаті.

Катерина Рашевська виступила у Сенаті США

Рашевська зазначила, що її організація зафіксувала 165 таборів, у яких українських дітей русифікують і мілітаризують. Ці установи розташовані на тимчасово окупованих територіях, у Росії, Білорусі та у Північній Кореї.

Під час виступу Рашевська продемонструвала фото 12-річного Михайла з частини тимчасово окупованої Донеччини та 16-річної Лізи з окупованого Сімферополя. Вона зазначила, що російська сторона відправила їх до табору Сонгдовон у Північній Кореї, який розташований за дев'ять тисяч кілометрів від їхніх домівок.

Відео дня

"У цьому таборі дітей навчали знищувати японських військових і знайомили з корейськими ветеранами, які 1968 року напали на американський корабель "Пуебло", убивши й поранивши дев'ятьох американських солдатів", — підкреслила правозахисниця.

Росія називає вивезення українських дітей "евакуацією". Однак Рашевська нагадала, що міжнародне гуманітарне право суворо регламентує такі дії.

Країна-агресор Росія зобов'язана докладати всіх зусиль для возз'єднання дітей із сім'ями, передавати списки евакуйованих дітей Міжнародному комітету Червоного Хреста і регулярно перевіряти, чи зберігається потреба в їхньому утриманні. Коли така потреба зникає, дітей мають негайно повернути.

За словами правозахисниці, Росія не виконала жодної з цих міжнародних вимог.

13 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Росії знайшли приблизно 400 місць, де утримують викрадених з України дітей.

"Ми повернули понад 1600 дітей. А за нашими оцінками, їх там тисячі. Це правда — близько 19,5 тисяч викрадених дітей у Росії. Ми маємо зосередитися на тому, як їх знайти. Це дуже складно. Ми працюємо з різними розвідками", — розповідав президент.

У червні команда дослідників Єльського університету (США) встановила, що Росія може утримувати приблизно 35 тисяч українських дітей, яких вважають безвісти зниклими. Частину з них усиновили російські сім'ї, інших — перевели у військові табори або розмістили в інтернатах.

Україна підтверджує незаконне вивезення до Росії понад 19 тисяч дітей. У Кремлі традиційно заперечують цю інформацію, заявляючи, що йдеться лише про "сотні" дітей.

Нагадаємо, урізаючи урядові програми США, адміністрація Дональда Трампа припинила ініціативу, яка відстежувала масову депортацію дітей з України. Демократи вимагатимуть її відновлення, щоб покарати винних у викраденні дітей. Це рішення означає, що дослідники втратили доступ до великих обсягів інформації, зокрема супутникових знімків. Ці дані давали змогу відстежувати приблизно 30 тисяч дітей, вивезених Росією.