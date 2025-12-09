Мешканки Одеської області намагалися продати 25 дітей під виглядом "канікул" (відео)

Канал із переправлення українських дітей за кордон із подальшим усиновленням виявили правоохоронці Одеської області. Підозри отримали троє людей, зокрема один іноземець.

Дві українки віком 39 і 47 років, а також 49-річний засновник благодійної організації, який діяв з-за кордону, отримали підозри в торгівлі людьми, незаконному переправленні осіб через державний кордон і підробці документів, повідомили в Офісі генерального прокурора. Останній отримав підозру заочно, оскільки перебуває за межами України, а обидві жінки відправлені під варту.

Слідство встановило, що учасники злочинного угруповання організували незаконне вивезення українських дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за кордон для подальшого усиновлення. Прикриваючись тим, що відправляють їх нібито на оздоровлення, фігуранти справи шукали там для них потенційних усиновителів.

Попри заборону міжнародного усиновлення в умовах воєнного стану, схему продовжували реалізовувати до 2025 року. Загалом вони намагалися незаконно переправити щонайменше 25 дітей із різних регіонів України, 13 із яких встигли вивезти.

Завдяки міжнародній співпраці, цей канал торгівлі дітьми вдалося виявити та перекрити.

"За даними слідства, підозрювані виготовляли підроблені документи, сприяли ухваленню незаконних рішень органів опіки та організовували перевезення дітей через державний кордон. Оплату отримували через міжнародні платіжні системи", — заявили в Офісі.

Крім трьох основних фігурантів, до схеми були залучені 13 чоловіків і 2 жінки як перевізники.

Розслідування у справі триває, і наразі правоохоронці з'ясовують, чи були причетні до злочинів посадовці у справах дітей та закладів інституційного догляду.

