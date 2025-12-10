У Києві знайшли мертвим сина Каденюка: поліція підозрює вбивство, — ЗМІ

Джерела повідомили ЗМІ, що сина відомого українського космонавта Леоніда Каденюка знайшли мертвим. Його тіло лежало біля вхідних дверей у квартиру.

Вранці 10 грудня тіло 41-річного Дмитра Каденюка виявила його матір Віра Каденюк. Воно лежало біля вхідних дверей у квартирі на площі Лесі Українки. Деталі "РБК-Україна" передали неназвані знайомі родини.

Зазначається, що тіло було вкрите численними порізами, а у руці Каденюк тримав ніж. Передсмертної записки у квартирі не знайшли, а характер ушкоджень може свідчити про можливу боротьбу.

Поліція порушила справу про умисне вбивство. Остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза.

Що відомо про Дмитра Каденюка

У ЗМІ зауважили, що детальна біографія вбитого окрім віку не відома. Його батьком був перший космонавт незалежної України, льотчик-випробувач 1-го класу, генерал-майор авіації та політичний діяч Леонід Каденюк.

Відео дня

Повідомляється, що після смерті космонавта між його рідними тривали суперечки щодо спадщини, зокрема чотирикімнатної квартири у Печерському районі. Віра ділилась, що вона та Дмитро отримували погрози від Володимира — іншого сина Каденюка від першого шлюбу, який теж претендує на майно.

На момент публікації матеріалу у поліції Києва та Національній поліції про інцидент офіційно не повідомляли.

Нагадаємо, 9 грудня в Одесі сталася стрілянина просто посеред вулиці. Невідомий чоловік отримав три кулі в голову. На місці працювала поліція.

В Офісі генерального прокурора 9 грудня повідомили, що двоє українок віком 39 і 47 років і 49-річний засновник благодійної організації підозрюються у торгівлі людьми. За даними слідства, вони організували незаконне вивезення дітей-сиріт під виглядом поїздок на оздоровлення.