Потужні вибухи у Києві: загинув нацгвардієць, слідство каже про теракт (фото)

Вибухи пролунали вдень 11 грудня у Дарницькому районі Києва. Один стався під час патрулювання нацгвардійців. Другий, вже коли на місці працювали поліцейські.

Два вибухи в Дарницькому районі Києва на вулиці Ревуцького, розслідують як теракт, повідомляє Київська міська прокуратура.

Слідчі кваліфікували інцидент за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України, а саме як терористичний акт, що призвів до загибелі людини.

Відомо, що перший вибух стався, коли двоє нацгвардійців патрулювали території, внаслідок чого один з них загинув. Ще один нацгвардієць та охоронець майданчика постраждали.

Другий вибух пролунав в той момент, коли на місці вже працювали поліцейські та медики, які прибули на виклик. Постраждали двоє працівників поліції.

Здетонував саморобний вибуховий пристрій, додали в прокуратурі.

