Вибух без тривоги у Києві: підірвались двоє осіб, у поліції розкрили деталі (фото)

11 грудня серед дня у Києві прогримів вибух, хоча повітряна тривога оголошена не була. У мережі передають, що на місці перебувають медики та поліціянти, двоє людей нібито "підірвались".

11 грудня у столиці прогримів вибух. Про це о 15:05 повідомили у Telegram-каналі "КС: новини Київ".

"Нам пишуть, що дуже гучно було біля метро Харківська. Тривогу у місті наразі не оголошували", — зазначили автори контенту.

Згодом у пабліку уточнили, що, за попередніми даними, є постраждалі і одна людина загинула. Опублікували фото з місця вибуху.

"На місці працюють служби", — передали у мережі.

Фото диму після вибуху 11 грудня у Києві Фото: "Киев Сейчас"

У Telegram-каналі "Київ ІНФО" уточнили, що вибухів було декілька. З посиланням на очевидців автори контенту передали, що двоє людей "підірвались в кузові від буса" на вулиці Ревуцького. Зазначається, що одна людина загинула, інша — отримала поранення. На фото з місця подій видно, що туди приїхали "швидка" та машини поліції.

Відео дня

На місце події приїхали медики та поліціянти Фото: Telegram / Київ Info

Вибух у Києві: реакція поліції

У поліції Києва заявили, що встановлюють обставини вибуху у Дарницькому районі.

"За попередньою інформацією, внаслідок детонації невідомого пристрою загинула одна людина та ще одна була травмована", — зауважила пресслужба.

У відомстві запевнили, що на місці вибуху працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки та кінологи.

Фото з місця події з соцмереж Фото: Telegram / Київ Info

Момент вибуху потрапив на відео

У соцмережах оприлюднили відео моменту вибуху. Повідомляється, що на момент детонації поблизу "закинутого буса" вже перебували працівники екстрених служб. На кадрах можна побачити, як медики у червоній уніформі та інші люди відбігають ближче до машин, коли за їхніми спинами гримить вибух і починає здійматись дим.

Нагадаємо, 10 грудня у ЗМІ повідомили про те, що у Києві знайшли мертвим Дмитра Каденюка — 41-річного сина відомого українського космонавта Леоніда Каденюка. Його тіло було покрите порізами й лежало на порозі квартири. Зазначалось, що у родині тривали суперечки щодо спадщини й загиблий отримував погрози від рідного брата.

Згодом у поліції заявили, що схиляються до версії про самогубство. На це вказує те, що Каденюк затиснув ніж у власній руці, сусіди не чули шуму, а слідів зламу дверей не виявили. Окрім того, правоохоронці встановили, що чоловік страждав від депресії і мав нервовий зрив.