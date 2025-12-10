Сина Каденюка знайшли мертвим у Києві: у поліції розкрили нові деталі трагедії (відео)

У ЗМІ повідомляли, що тіло 41-річного Дмитра Каденюка з численними ранами виявила його матір на порозі квартири. У поліції підтвердили, що розслідують смерть чоловіка у Печерському районі Києва.

Зранку правоохоронці отримали повідомлення від місцевої мешканки, яка знайшла мертвим свого 41-річного сина у квартирі на площі Лесі Українки. Його тіло було вкрите ножовими пораненнями. Про це 10 грудня заявила поліція Києва.

"На місці події працювали слідчі, криміналісти, оперативні працівники та судово-медичний експерт, які провели першочергові слідчі дії, проаналізували відео з камер спостереження та опитали свідків", — зауважили у відомстві.

За попередніми даними, на момент трагедії двері у квартиру були зачинені, і слідів злому поліціянти не виявили. Окрім того, ніж, яким було завдано ударів, загиблий тримав у руці. Опитані сусіди розповіли, що не чули шуму або звуків боротьби.

Зазначається, що загиблий тривалий час страждав від депресивних розладів, і напередодні ввечері у нього стався нервовий зрив.

"За вказаним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство із додатковою відміткою "самогубство". Наразі тіло чоловіка направлено для проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті", — проінформували у поліції.

Нагадаємо, у ЗМІ з посиланням на знайомих родини передавали, що передсмертної записки у квартирі не було, а його травми можуть свідчити про боротьбу. Відомо, що після смерті відомого космонавта Леоніда Каденюка між його рідними виникли суперечки щодо спадщини. Вдова Віра Каденюк ділилась, що вона і її син Дмитро отримували погрози від іншого сина Володимира.

