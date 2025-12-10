Сына Каденюка нашли мертвым в Киеве: в полиции раскрыли новые детали трагедии (видео)

В СМИ сообщали, что тело 41-летнего Дмитрия Каденюка с многочисленными ранами обнаружила его мать на пороге квартиры. В полиции подтвердили, что расследуют смерть мужчины в Печерском районе Киева.

Утром правоохранители получили сообщение от местной жительницы, которая нашла мертвым своего 41-летнего сына в квартире на площади Леси Украинки. Его тело было покрыто ножевыми ранениями. Об этом 10 декабря заявила полиция Киева.

"На месте происшествия работали следователи, криминалисты, оперативные работники и судебно-медицинский эксперт, которые провели первоочередные следственные действия, проанализировали видео с камер наблюдения и опросили свидетелей", — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, на момент трагедии дверь в квартиру была закрыта, и следов взлома полицейские не обнаружили. Кроме того, нож, которым были нанесены удары, погибший держал в руке. Опрошенные соседи рассказали, что не слышали шума или звуков борьбы.

Відео дня

Отмечается, что погибший длительное время страдал от депрессивных расстройств, и накануне вечером у него произошел нервный срыв.

"По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство с дополнительной отметкой "самоубийство". Сейчас тело мужчины направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти", — проинформировали в полиции.

Напомним, в СМИ со ссылкой на знакомых семьи передавали, что предсмертной записки в квартире не было, а его травмы могут свидетельствовать о борьбе. Известно, что после смерти известного космонавта Леонида Каденюка между его родными возникли споры относительно наследства. Вдова Вера Каденюк делилась, что она и ее сын Дмитрий получали угрозы от другого сына Владимира.

Накануне, 9 декабря, в Одессе произошла стрельба посреди улицы и погиб мужчина, получив несколько пуль в голову. По данным СМИ, 45-летний погибший имел долги на примерно 40 тысяч долларов и такую же сумму кому-то одолжил.