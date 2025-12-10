Ошибка киллера: полиция рассматривает новую версию убийства в Одессе

45-летний мужчина, который был застрелен накануне вечером в Одессе на Фонтанской дороге, имел долги, и ему были должны большую сумму.

При этом конфликтов с заемщиками у него не было, а следователи рассматривают версию ошибки киллера, сообщает "Думская" со ссылкой на свои источники.

По информации правоохранителей, погибший имел долг около $40 тысяч, и примерно столько же были должны ему. Полиция установила, что открытых проблем ни с должниками, ни с теми, у кого занимал он, у мужчины не возникало.

"Думская" также пишет, что погибшего зовут Денис Требенко, он был членом иудейской общины и имел вторую группу инвалидности.

Эту информацию подтверждает и паблик "Еврейские мансы".

"Исходя из судебных решений, погибший проходил ответчиком по гражданскому делу о крупной задолженности. Согласно судебным материалам, с него взыскивались $53 100, из которых $45 000 составлял основной долг, еще 8 100 долларов — проценты за пользование средствами. Взыскание должно было осуществляться в рамках наследственного имущества", – говорится в публикации.

Денис Требенко

Также авторы добавили, что ранее частный исполнитель пытался обратить взыскание на часть квартиры, связанной с наследством, однако суд отказал из-за отсутствия доказательств фактического принятия наследства и нарушений процедуры.

На месте гибели мужчины не обнаружены гильзы, из чего следствие предполагает, что для преступления использовался револьвер.

Кадры с места преступления в Одессе

Напомним, убийство произошло вечером 9 декабря. Мужчине несколько раз выстрелили в голову, и от полученных ранений он умер на месте. Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Поиски киллера продолжаются.

