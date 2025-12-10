Помилка кілера: поліція розглядає нову версію вбивства в Одесі

45-річний чоловік, якого було застрелено напередодні ввечері в Одесі на Фонтанській дорозі, мав борги, і йому винні були велику суму.

При цьому конфліктів із позичальниками у нього не було, а слідчі розглядають версію помилки кілера, повідомляє "Думская" з посиланням на свої джерела.

За інформацією правоохоронців, загиблий мав борг близько $40 тисяч, і приблизно стільки ж були винні йому. Поліція встановила, що відкритих проблем ні з боржниками, ні з тими, у кого позичав він, у чоловіка не виникало.

"Думская" також пише, що загиблого звати Денис Требенко, він був членом іудейської громади і мав другу групу інвалідності.

Цю інформацію підтверджує і паблік "Єврейські манси".

"Виходячи з судових рішень, загиблий проходив відповідачем у цивільній справі про велику заборгованість. Згідно з судовими матеріалами, з нього стягували $53 100, з яких $45 000 становив основний борг, ще 8 100 доларів — відсотки за користування коштами. Стягнення мало здійснюватися в межах спадкового майна", — йдеться в публікації.

Відео дня

Денис Требенко

Також автори додали, що раніше приватний виконавець намагався звернути стягнення на частину квартири, пов'язану зі спадщиною, однак суд відмовив через відсутність доказів фактичного прийняття спадщини та порушень процедури.

На місці загибелі чоловіка не виявлено гільзи, з чого слідство припускає, що для злочину використовували револьвер.

Кадри з місця злочину в Одесі

Нагадаємо, вбивство сталося ввечері 9 грудня. Чоловікові кілька разів вистрілили в голову, і від отриманих поранень він помер на місці. Поліція порушила кримінальну справу за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Пошуки кілера тривають.

Нагадаємо, курсант військової академії Одеси наклав на себе руки після знущань.

Також повідомлялося, що одесити примотали скотчем до лавки жінку, яка розкидала сміття.