Пошел в СЗЧ и повесился: курсант военной академии Одессы покончил с собой после издевательств

В Одессе возле одного из факультетов военной академии нашли повешенным курсанта первого курса Павла Стовбуна, который якобы перед этим подвергся издевательствам со стороны сержантского состава академии.

Кроме Павла издевательствам подверглись еще двое парней, которые накануне украли энергетики из магазина рядом с учебным заведением, пишет курсантско-офицерский Telegram-канал SLON FM.

Из-за кражи начальник локации, где находились курсанты, подполковник Косенко, ввел коллективное наказание для всего курса, запретив ходить в магазин. Поэтому сержанты академии решили дополнительно "наказать" виновных.

По словам других курсантов, которые приводит телеграм-канал, Стовбуна и других двух ребят заставляли:

есть "тушняк", печенье с горчицей и запивать все это маслом;

клали всю эту пищу на грязный пол, после чего снова заставляли ребят это есть;

набрали двухлитровые баклажки воды и добавили 200 граммов соли и заставили все это выпить.

насмехались над ними, снимали видео.

"Конечно что рыгали потом все. В комнате находились все командиры групп (взводов). Насмехались над ними, снимали видео. И еще очень важная нота, это то, что на закрепление, пришел вообще старшина другого курса, и начал бить парня, который потом, к сожалению, повесился", — рассказали курсанты.

После пережитого Павел Стовбун ушел в СЗЧ и был найден на следующий день (26 ноября) повешенным в здании рядом с расположением.

Павел Стовбун Фото: соцмережі

Реакция военной академии на самоубийство курсанта Стовбуна

Одесская военная академия уже подтвердила гибель Павла Стовбуна, назвав это "трагическим инцидентом".

"Руководство Академии сотрудничает со следственными органами, параллельно назначено служебное расследование. По предварительным результатам уже готов ряд кадровых решений. Обстоятельства инцидента выясняются", — говорится в сообщении.

В академии подчеркнули, что предварительная квалификация события правоохранительными органами — это самоубийство, однако также проверяется версия превышения служебных полномочий.

"В случае подтверждения — все виновные понесут ответственность по закону. Руководство Академии выражает искренние соболезнования семье и близким", — отметили в учебном заведении.

Пост военной академии Одессы Фото: Скриншот

