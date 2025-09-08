Майор унизил курсанта военного вуза, призывавшего вернуть из плена его отца, — СМИ
В сети распространился скриншот якобы из группового чата Военного института танковых войск, где майор унизительно прокомментировал фотографию курсанта с акции протеста в поддержку военнопленных. Юноша призывал вернуть из российского плена его отца, воевавшего в Курской области.
Сообщение о том, что в Харькове майор унизил курсанта Военного института танковых войск Национального технического университета "Харьковский политехнический институт", опубликовал 7 августа в соцсети Х пользователь с ником "Юнкер", который представляется армейским офицером Иваном Галенко. Он добавил скриншот, по его словам, из ротного чата, где майор Сергей Николаевич Черевко унизительно прокомментировал перед сотней людей фотографию курсанта с акции.
По словам Ивана Галенко, ему пожаловались на ситуацию курсанты военного института и попросили помощи.
"Тыловой "Офицер" майор Черевко унижает перед сотней людей (ротный чат) курсанта, который вышел на акцию военнопленных, поскольку его отец попал в плен в Курске", — написал "Юнкер".
На фото юноша стоит с картонным плакатом.
"Курск. Верните моего папу домой. 92 бригада", — написано на нем.
На скриншоте можно увидеть, что контакт, подписанный как Сергей Черевко, переслал в чат фотографию курсанта с комментариями: "Бл*ть. Что за х*йня?"
Иван Галенко в своей заметке требует у администрации института немедленно уволить майора и отстранить его от работы с будущими офицерами. По его словам, курсанты также якобы жаловались на угрозы и "совковое" управление со стороны Черевко.
"Л*х ни дня не был на боевых, но учит курсантов правильно жить", — заявил "Юнкер".
Под сообщением Галенко часть пользователей возмутилась унизительным комментарием к фотографии курсанта института.
"Тыловой герой может позволить себе "воевать" против курсанта с телефоном в руках. Это, пожалуй, и есть его самый страшный бой. По уставу командир должен быть примером для подчиненных. Коротко говоря, майор — классическое у**бище", — написал один из комментаторов.
В то же время некоторые из комментаторов под заметкой наоборот осудили курсанта за участие в демонстрации во время войны и стали на сторону майора Черевко.
В Харькове майор унизил курсанта НТУ ХПИ: реакция вуза
Администрация института подтвердила в комментарии hromadske, что Черевко проходит службу в учебном заведении. В вузе заверили, что по факту, о котором сообщил в соцсетях Галенко, начальник института назначил служебную проверку. Официального сообщения об инциденте с курсантом на момент публикации новости не было.
Напомним, командир разведывательного взвода 28 бригады ВСУ с ником Ротан Крымский 7 сентября рассказал о "прайсе" ТЦК в Киеве. По его словам, у его знакомого военнообязанного требовали 8 000 долларов за возможность мобилизоваться через рекрутинговый центр, а также предлагали "уйти домой" за 30 000 долларов, но без гарантии, что его не "поймают" на следующий день.
В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины отреагировали на сообщение о коррупции в столичном ТЦК и СП и призвали автора сообщения рассказать детали инцидента через официальные каналы.