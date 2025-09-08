Майор унизил курсанта военного вуза, призывавшего вернуть из плена его отца, — СМИ

В сети распространился скриншот якобы из группового чата Военного института танковых войск, где майор унизительно прокомментировал фотографию курсанта с акции протеста в поддержку военнопленных. Юноша призывал вернуть из российского плена его отца, воевавшего в Курской области.

Сообщение о том, что в Харькове майор унизил курсанта Военного института танковых войск Национального технического университета "Харьковский политехнический институт", опубликовал 7 августа в соцсети Х пользователь с ником "Юнкер", который представляется армейским офицером Иваном Галенко. Он добавил скриншот, по его словам, из ротного чата, где майор Сергей Николаевич Черевко унизительно прокомментировал перед сотней людей фотографию курсанта с акции.

Иван Галенко утверждает, что майор Сергей Черевко унизил курсанта за участие в акции в поддержку военнопленных Фото: скриншот

По словам Ивана Галенко, ему пожаловались на ситуацию курсанты военного института и попросили помощи.

"Тыловой "Офицер" майор Черевко унижает перед сотней людей (ротный чат) курсанта, который вышел на акцию военнопленных, поскольку его отец попал в плен в Курске", — написал "Юнкер".

На фото юноша стоит с картонным плакатом.

"Курск. Верните моего папу домой. 92 бригада", — написано на нем.

На скриншоте можно увидеть, что контакт, подписанный как Сергей Черевко, переслал в чат фотографию курсанта с комментариями: "Бл*ть. Что за х*йня?"

Иван Галенко в своей заметке требует у администрации института немедленно уволить майора и отстранить его от работы с будущими офицерами. По его словам, курсанты также якобы жаловались на угрозы и "совковое" управление со стороны Черевко.

"Л*х ни дня не был на боевых, но учит курсантов правильно жить", — заявил "Юнкер".

Галенко требует у института уволить майора, который унизил курсанта за участие в акции Фото: скриншот

Под сообщением Галенко часть пользователей возмутилась унизительным комментарием к фотографии курсанта института.

"Тыловой герой может позволить себе "воевать" против курсанта с телефоном в руках. Это, пожалуй, и есть его самый страшный бой. По уставу командир должен быть примером для подчиненных. Коротко говоря, майор — классическое у**бище", — написал один из комментаторов.

Часть комментаторов осудила майора, который якобы унизил курсанта Фото: скриншот

В то же время некоторые из комментаторов под заметкой наоборот осудили курсанта за участие в демонстрации во время войны и стали на сторону майора Черевко.

Некоторые комментаторы осудили курсанта за участие в акции Фото: скриншот

В Харькове майор унизил курсанта НТУ ХПИ: реакция вуза

Администрация института подтвердила в комментарии hromadske, что Черевко проходит службу в учебном заведении. В вузе заверили, что по факту, о котором сообщил в соцсетях Галенко, начальник института назначил служебную проверку. Официального сообщения об инциденте с курсантом на момент публикации новости не было.

