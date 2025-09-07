Уйти домой стоит $30000: военный рассказал о "прайсе" ТЦК в Киеве

Гражданина, которого признали годным во время военно-врачебной комиссии, могут отпустить из территориального центра комплектации и социальной поддержки за 30 тысяч долларов США, то есть примерно 1,2 млн грн, но без всяких "гарантий", что в дальнейшем его снова не "поймают".

О ситуации, которая недавно произошла с военнообязанным жителем столицы в ТЦК, рассказал командир разведывательного взвода 28 бригады ВСУ с ником Ротан Крымский.

Знакомого, отметил он, у подъезда дома встретили сотрудники ТЦК и мужчина за час прошел ВВК в одном из киевских военкоматов. После того как мужчину оставили ждать "покупателей" из частей, которые должны набирать себе рекрутов, он позвонил товарищу-военному и попросился в его подразделение. Но когда в воинской части удалось быстро сделать "отношение" на новобранца, в ТЦК его не отдали.

"На выходе мне назвали цифру в $8000", — рассказал военный, объяснив, что эти 329 тысяч гривен в эквиваленте являются лишь разрешением мобилизовать мужчину через рекрутинговый центр бригады.

А вот уйти домой стоит уже $30000, отметил военный, добавив, что за эту сумму о мужчине на день забудут, но нет никаких гарантий, что на следующий день его "не поймают" снова.

"Конечно за 8000$ мобилизовать мне немного не хватает деньжат, видимо надо начинать воровать соляру и откладывать на такие добрые дела", — иронизирует комвзвода.

В комментариях пользователи не удивляются ситуации, в то же время объясняя, как мобилизованному попасть в подразделение, в котором тот хочет служить.

На момент выхода материала Киевский городской ТЦК и СП указанную информацию не комментировал.

Напомним, Фокус писал, как бодикамеры на сотрудниках ТЦК изменят процесс вручения повесток в Украине. Эта норма была утверждена еще в прошлом году, но не выполнялась.

Ранее в ВСУ отчитались за работу ТЦК в последний месяц лета. Как выяснилось, подавляющее большинство сообщений о неправомерной деятельности сотрудников ТЦК и СП оказалась ложной или манипулятивной.