ТЦК под наблюдением: как бодикамеры изменят процесс вручения повесток в Украине

С 1 сентября все работники ТЦК и СП будут обязаны использовать бодикамеры для фиксации проверки документов и вручения повесток. По словам адвокатов, эта норма была утверждена еще в прошлом году, но не выполнялась. Фокус разбирался, как бодикамеры могут изменить работу военкоматов и почему эксперты сомневаются в их эффективности.

Об этом 7 августа объявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. Он отметил, что за нарушение правил видеофиксации работников будут привлекать к дисциплинарной ответственности.

"Эти изменения будут способствовать прозрачности и законности работы групп оповещения ТЦК, а также защитят права всех сторон", — пояснил Шмыгаль.

По его словам, сейчас около 85% работников ТЦК и СП обеспечены средствами видеофиксации.

"Продолжается закупка дополнительного оборудования", — добавил министр.

Бодикамеры для работников ТЦК: что не так с этой нормой

Адвокат Ростислав Кравц отмечает, что еще год назад была введена норма об обязательной видеозаписи при вручении повесток, но она не выполняется. В октябре 2024 года Министерство обороны утвердило Инструкцию по использованию технических приборов и средств ТЦК и СП, имеющих функции фото- и видеофиксации.

Согласно документу, портативные видеорегистраторы должны быть у работников ТЦК с момента начала выполнения ими служебных обязанностей, в частности во время проведения мероприятий оповещения граждан и проверки их военно-учетных документов.

Видеозапись должна вестись непрерывно до завершения всех мероприятий, за исключением ситуаций, когда есть угроза попадания на запись военных объектов или информации с ограниченным доступом, а также во время визитов в уборные или перерывов на прием пищи.

Кроме того, по мнению адвоката, заявления нового министра обороны о бодикамерах являются попыткой власти снизить социальное напряжение и улучшить отношение к ТЦК, не принимая реальных мер для прекращения нарушений.

Кравец подчеркивает, что власть признает факты превышения полномочий работниками ТЦК, но в реестре судебных решений нет ни одного случая привлечения их к уголовной ответственности.

"Несмотря на многочисленные жалобы и видео с нарушениями, которые ежедневно появляются в социальных сетях, реальных наказаний нет. Заявление Шмыгаля — это очередная попытка "выпустить пар" без решения проблемы", — говорит Фокусу адвокат.

Он вспомнил, что год назад также обещали усилить ответственность за незаконную мобилизацию, но никаких изменений не произошло. Такие заявления, по словам Кравца, лишь временно уменьшают общественное недовольство, но не имеют практической пользы. Он считает, что это свидетельствует о нежелании власти наводить порядок в системе ТЦК и ее полное непонимание ситуации. По его убеждению, подобные действия направлены лишь на успокоение общества, а не на реальные реформы.

Как именно работники ТЦК будут фиксировать вручение повесток через бодикамеры

Адвокат, управляющая адвокатским бюро "Анны Даниэль", кандидат юридических наук Анна Даниэль, считает, что ношение бодикамер представителями ТЦК и СП является важным шагом, ведь он направлен на повышение прозрачности и предупреждение нарушений при общении с гражданами.

По ее мнению, эффективность нововведения зависит не от наличия камеры на форме, а от того:

кто будет иметь доступ к записям;

где записи хранятся;

могут ли быть изменены или удалены;

предусмотрен ли независимый мониторинг.

"Сейчас таких нормативных актов по ТЦК еще нет в открытом доступе, поэтому остается открытым вопрос: какой именно порядок фиксации и контроля введен? Если будут четко регламентированы правила доступа, хранения, удаления, защита персональных данных собранных видео; обеспечена фиксация для защиты прав и свобод граждан, тогда это положительный шаг", — говорит Фокусу адвокат.

Она приводит пример, по аналогии с МВД Украины: 18.12.2018 года, была утверждена Инструкция по применению органами и подразделениями полиции технических приборов и технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи. Инструкция четко регламентирует порядок выдачи, учет, хранение, выдачу видеорегистраторов и карт памяти.

Также определяет ответственных лиц, их обязанности, порядок документирования, а также какие средства должны использоваться на протяжении всего времени выполнения служебных обязанностей, с обязательным учетом каждого этапа.

"Вероятно, планируется что-то похожее", — предполагает адвокат.

Также Даниэль рассказывает, что бодикамеру представителя ТЦК теоретически можно выключить, если на ней не установлены ограничения. Если камера не имеет защиты от ручного отключения, или если запись хранится только на карте памяти, — то это как раз и будет создавать лазейки для манипуляций.

"Именно поэтому ключевым является не только появление камер, но и автоматическая передача видео на защищенный сервер, недопущение ручного редактирования или удаления, дисциплинарная или даже уголовная ответственность за отсутствие видеофиксации без уважительной причины", — подытожила Даниэль.

