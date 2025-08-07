Работники ТЦК с 1 сентября обязаны носить бодикамеры: нарушителей будут наказывать, — Шмыгаль

Все сотрудники ТЦК и СП будут обязаны носить бодикамеры с 1 сентября. Проверка военно-учетных документов и вручение повесток обязательно должны будут фиксироваться на видео.

Related video

Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил об изменениях в правилах работы групп оповещений территориальных центров комплектации и социальной поддержки в своем Telegram-канале 7 августа. Он отметил, что нарушители правил фиксации будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

"Этот шаг позволит обеспечить прозрачность и законность деятельности групп оповещений ТЦК, а также защитить права обеих сторон", — пояснил глава Министерства обороны.

По словам Дениса Шмыгаля, по состоянию на сейчас работники ТЦК и СП обеспечены средствами видеофиксации на примерно 85%.

"Продолжается работа по закупке дополнительных средств", — сказал министр обороны.

Сотрудников ТЦК обяжут носить бодикамеры во время проверки докмуентов и вручения повесток Фото: скриншот

Напомним, военный омбудсмен Ольга Решетилова 6 августа признала проблемы с территориальными центрами комплектования и предложила забрать ТЦК с улиц, чтобы они не коммуницировали с военнообязанными.

СМИ со ссылкой на юриста компании "Приходько и партнеры" Татьяну Козян 5 августа объясняли, можно ли во время военного положения снимать полицию и ТЦК на видео в публичных местах. По словам юриста, граждане имеют на это право, если это не мешает работе военных и правоохранителей и не раскрывает государственную тайну. При этом запрещено снимать боевые части и объекты армии.