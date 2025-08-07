Працівники ТЦК з 1 вересня зобов'язані носити бодікамери: порушників каратимуть, — Шмигаль

Всі співробітники ТЦК та СП будуть зобов'язані носити бодікамери з 1 вересня. Перевірка військово-облікових документів і вручення повісток обов'язково повинні будуть фіксуватися на відео.

Related video

Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив про зміни в правилах роботи груп оповіщень територіальних центрів комплектації і соціальної підтримки у своєму Telegram-каналі 7 серпня. Він зазначив, що порушників правил фіксації буде притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

"Цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін", — пояснив голова Міністерства оборони.

За словами Дениса Шмигаля, станом на зараз працівники ТЦК та СП забезпечені засобами відеофіксації на приблизно 85%.

"Триває робота із закупівлі додаткових засобів", — сказав міністр оборони.

Співробітників ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери під час перевірки документів і вручення повісток Фото: скриншот

Нагадаємо, військова омбудсменка Ольга Решетилова 6 серпня визнала проблеми з територіальними центрами комплектування та запропонувала забрати ТЦК з вулиць, щоб вони не комунікували з військовозобов'язаними.

ЗМІ з посиланням на юристку компанії "Приходько та партнери" Тетяну Козян 5 серпня пояснювали, чи можна під час воєнного стану знімати поліцію і ТЦК на відео в публічних місцях. За словами юристки, громадяни мають на це право, якщо це не заважає роботі військових і правоохоронців і не розкриває державної таємниці. Водночас заборонено знімати бойові частини й об’єкти армії.