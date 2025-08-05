Чи можна знімати поліцію і ТЦК під час воєнного стану: відповідь юристки

Під час воєнного стану в Україні громадяни мають право знімати на відео дії поліцейських, військових та представників ТЦК у публічних місцях — за умови, що це не заважає їхній роботі та не розкриває державної таємниці. Юристка пояснила, коли така зйомка є законною, і що робити, якщо посадовці відмовляються показати документи.

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В умовах воєнного стану в Україні все частіше виникають ситуації, коли представники поліції чи ТЦК забороняють громадянам вести відеозйомку. Проте така заборона не завжди має юридичні підстави, пише УНІАН.

Чи можна знімати на відео ТЦК, військових і поліцію під час воєнного стану

За словами військової юристки юридичної компанії "Приходько та партнери" Тетяни Козян, українці мають право фіксувати на відео дії військових, поліції та співробітників ТЦК у публічних місцях: на вулиці, у громадському транспорті, будівлях ЦНАПу, ТЦК тощо.

Обмеження виникають лише тоді, коли зйомка може заважати службовій діяльності або порушувати режимні правила, зокрема – пов’язані з державною таємницею. Знімати бойові частини чи об’єкти армії заборонено.

"Право українців на ведення відеозйомки, зокрема, регулюється статтею 34 Конституції України, в якій ідеться про те, що кожен має право вільно збирати і поширювати інформацію", – пояснює Козян.

"Якщо в публічному місці знімають особу, яка є представником держави, то її дозвіл на зйомку не потрібен. Поліцейські, співробітники ТЦК і військові – це публічні службовці, які діють від імені держави, тому громадяни мають право фіксувати їхні дії".

Чи мають право цивільні вимагати документи

Поліцейські та представники ТЦК можуть звертатися до громадян з вимогою показати документи, але й цивільні мають право знати, з ким мають справу.

"Наприклад, якщо говорити про те, що має пред'явити співробітник поліції, то він на першу вимогу зобов'язаний спочатку представитися, назвати свою посаду, прізвище і потім показати службове посвідчення. Це регулюється статтею 18 закону "Про Національну поліцію"", – каже юристка.

Те саме стосується і працівників ТЦК – вони повинні мати документи, що підтверджують їхні повноваження, зокрема службове посвідчення або направлення. У разі звернення військових – теж.

Що робити, якщо зйомці перешкоджають

Юристка радить залишатися спокійними, фіксувати порушення будь-яким доступним способом: вести відеозапис, записувати діалог, коментувати події вголос, зазначаючи час, місце, кількість осіб та дії, які відбуваються.

"Якщо не вдається зняти на відео особу, продиктуйте вголос обставини, розкажіть про порушення – вкажіть дату і місце та кількість осіб. Запишіть діалог, відмову від надання документів. Якщо вам перешкоджають реалізувати конституційні права, потрібно викликати поліцію. Потім можна подати скаргу", – зазначає Тетяна Козян.

У разі порушень з боку представників ТЦК чи військових, скарги подаються до Державного бюро розслідувань. Якщо порушення з боку поліції – до Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Нагадаємо, військових запитали, як вони потрапили до ЗСУ. Один із бійців розповів, що його зупинили на вулиці, коли він йшов з роботи, після чого відвезли до ТЦК для уточнення даних.

Фокус також писав, що Кабінет міністрів України нещодавно затвердив зміни до порядку взяття на військовий облік жінок із медичною або фармацевтичною освітою. Жінок оголосять у розшук, якщо вони не з'являться в ТЦК для проходження ВЛК.