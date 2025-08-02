Жінок оголосять у розшук, якщо вони не з'являться в ТЦК для проходження ВЛК: деталі від адвоката

Кабінет міністрів України нещодавно затвердив зміни до порядку взяття на військовий облік жінок із медичною або фармацевтичною освітою. Вони зобов'язані з'явитися в ТЦК і пройти медкомісію протягом 60 днів, інакше їм загрожує розшук і штраф.

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Адвокатка Катерина Аніщенко в ефірі каналу "Київ 24" пояснила ситуацію у зв'язку з взяттям на військовий облік жінок із медичною або фармацевтичною освітою.

За її словами, механізм полягає в такому: навчальні заклади передають до ТЦК дані про випускниць із відповідною освітою, після чого їх автоматично заносять до військових реєстрів. Однак, попри автоматичну постановку на облік, жінки зобов'язані протягом 60 днів з'явитися в ТЦК для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

"На цей час законодавець врегулював це питання і буде автоматичне внесення цих даних до реєстрів. Але все одно обов'язок жінки з'явитися до ТЦК нікуди не зник, і згідно з цими змінами вважається, що протягом 60 днів жінка має з'явитися до ТЦК і пройти військово-лікарську (ВЛК) комісію з метою встановлення придатності або непридатності до військової служби. Але хочу звернути увагу, що це не є автоматичною мобілізацією, як вважають деякі наші громадянки", — пояснила адвокат.

Неоновлення даних призводить до того, що громадянки потраплятимуть у розшук, тому що якихось гендерних законів щодо жінок-військовослужбовців, які мають стати на облік, немає. Закон один для всіх, підкреслила Аніщенко.

"Керівники ТЦК навіть про це говорять — якщо жінка не з'явилася впродовж 60 днів для проходження ВЛК, то на неї надалі може бути складено протокол, оголошено розшук і надалі притягнуто до адміністративної відповідальності, зокрема до штрафу", — зазначила Аніщенко.

Військовий облік жінок

Військовому обліку підлягають усі жінки з медичною або фармацевтичною освітою, незалежно від їхньої конкретної спеціальності або місця роботи. Йдеться не лише про лікарів загальної практики, а й про такі професії, як:

стоматологи;

медсестри;

провізори та фармацевти;

фізіотерапевти;

масажисти;

оператори діагностичного та медичного обладнання;

медичні асистенти;

фахівці, зайняті у виробництві медикаментів і косметики.

Жінки, які перебувають на військовому обліку, так само як і чоловіки, можуть подати заяву на відстрочку від мобілізації. Підстави для відстрочки включають:

наявність трьох і більше неповнолітніх дітей;

догляд за дитиною з інвалідністю;

медичні показання, що перешкоджають службі.

Для отримання відстрочки необхідно подати до ТЦК відповідні документи, що підтверджують наявність права на звільнення від призову.

Нагадаємо, 30 липня Кабінет міністрів України вніс зміни, які передбачають автоматичну постановку жінок на військовий облік без їхньої особистої присутності. Це стосується лише кількох категорій громадянок.