Женщин объявят в розыск, если они не явятся в ТЦК для прохождения ВВК: детали от адвоката

Кабинет министров Украины недавно утвердил изменения в порядок постановки на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием. Они обязаны явится в ТЦК и пройти медкомиссию в течение 60 дней, иначе им грозит розыск и штраф.

Related video

Адвокат Екатерина Анищенко в эфире канала "Київ 24" пояснила ситуацию в связи с постановкой на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием.

По ее словам, механизм состоит в следующем: учебные заведения передают в ТЦК данные о выпускницах с соответствующим образованием, после чего они автоматически заносятся в воинские реестры. Однако, несмотря на автоматическую постановку на учет, женщины обязаны в течение 60 дней явиться в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

"На данный момент законодатель урегулировал этот вопрос и будет автоматическое внесение этих данных в реестры. Но все равно обязанность женщины явиться в ТЦК никуда не исчезла, и в соответствии с этими изменениями считается, что в течение 60 дней женщина должна явиться в ТЦК и пройти военно-врачебную (ВВК) комиссию с целью установления годности или негодности к военной службе. Но хочу обратить внимание, что это не является автоматической мобилизацией, как считают некоторые наши гражданки", — пояснила адвокат.

Необновление данных приводит к тому, что гражданки будут попадать в розыск, потому что каких-либо гендерных законов в отношении женщин-военнослужащих, которые должны встать на учет, нет. Закон один для всех, подчеркнула Анищенко.

"Руководители ТЦК даже об этом говорят — если женщина не явилась в течение 60 дней для прохождения ВЛК, то на нее в дальнейшем может быть составлен протокол, объявлен розыск и в дальнейшем привлечена к административной ответственности, в частности к штрафу", — отметила Анищенко.

Воинский учет женщин

Воинскому учету подлежат все женщины с медицинским или фармацевтическим образованием, вне зависимости от их конкретной специальности или места работы. Речь идет не только о врачах общей практики, но и о таких профессиях, как:

стоматологи;

медсестры;

провизоры и фармацевты;

физиотерапевты;

массажисты;

операторы диагностического и медицинского оборудования;

медицинские ассистенты;

специалисты, занятые в производстве медикаментов и косметики.

Женщины, находящиеся на воинском учете, так же как и мужчины, могут подать заявление на отсрочку от мобилизации. Основания для отсрочки включают:

наличие трех и более несовершеннолетних детей;

уход за ребенком с инвалидностью;

медицинские показания, препятствующие службе.

Для получения отсрочки необходимо подать в ТЦК соответствующие документы, подтверждающие наличие права на освобождение от призыва.

Напомним, 30 июля Кабинет министров Украины внес изменения, которые предусматривают автоматическую постановку женщин на воинский учет без их личного присутствия. Это касается лишь нескольких категорий гражданок.