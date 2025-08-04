"Йшов з роботи і відвезли у ТЦК": військові розповіли, як потрапили до ЗСУ (відео)

Бійці 63-ї бригади ЗСУ розповіли, що потрапили до війська раптово — їх зупиняли на вулицях і відвозили до ТЦК. Лише один воїн прийшов до армії свідомо, закінчивши військовий навчальний заклад.

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Деякі військовослужбовці в Збройних силах України зізналися, що до армії вони потрапили несподівано. Про це вони сказали у відео, яке опублікувала в Tiktok 63-а ОМБр "Сталеві леви".

Військових запитали, як вони потрапили до ЗСУ. Один із бійців розповів, що його зупинили на вулиці, коли він йшов з роботи, після чого відвезли до ТЦК для уточнення даних.

Серед військовослужбовців бригади є й ті, хто закінчив військовий інститут і свідомо обрав службу. Однак більшість бійців були "бусифіковані". Серед відповідей були такі:

"Їхав додому з роботи, зупинила поліція, перевірили документи, сказали "все добре, але поїхали перевіримо у воєнкомат".

"Машина зупинилась і мене відвезли до ТЦК".

"Потрапив до ЗСУ, бо вступив до військового інституту, далі вчився на бакалавра, після цього отримав звання".

"Йшов на роботу, зупинила поліція, спитали документи, подивились і сказали "все добре". І попросили проїхати з ними в ТЦК".

"ТЦК привезли, забрали на вокзалі".

Нагадаємо, для уточнення облікових даних до ТЦК доправили 13 осіб, які були затримані під час скандальної вечірки у гей-клубі Dark Room 1 серпня.

Фокус також писав, що в Черкаській області 65-річний житель Канева намагався притягнути до відповідальності в суді співробітників ТЦК, які побили його та примусово доставили до військкомату. Втім у поліції не зареєстрували кримінальне провадження, а суд відмовився задовольнити скаргу пенсіонера, оскільки той порушив встановлені законом терміни на оскарження.