"Шел с работы и отвезли в ТЦК": военные рассказали, как попали в ВСУ (видео)

Бойцы 63-й бригады ВСУ рассказали, что попали в армию внезапно — их останавливали на улицах и отвозили в ТЦК. Только один воин пришел в армию сознательно, закончив военное учебное заведение.

Related video

Некоторые военнослужащие в Вооруженных силах Украины признались, что в армию они попали неожиданно. Об этом они сказали в видео, которое опубликовала в Tiktok 63-я ОМБр "Стальные львы".

Военных спросили, как они попали в ВСУ. Один из бойцов рассказал, что его остановили на улице, когда он шел с работы, после чего отвезли в ТЦК для уточнения данных.

Среди военнослужащих бригады есть и те, кто закончил военный институт и сознательно выбрал службу. Однако большинство бойцов были "бусифицированы". Среди ответов были такие:

"Ехал домой с работы, остановила полиция, проверили документы, сказали "все хорошо, но поехали проверим в военкомат".

"Машина остановилась и меня отвезли в ТЦК".

"Попал в ВСУ, потому что поступил в военный институт, дальше учился на бакалавра, после этого получил звание".

"Шел на работу, остановила полиция, спросили документы, посмотрели и сказали "все хорошо". И попросили проехать с ними в ТЦК".

"ТЦК привезли, забрали на вокзале".

Напомним, для уточнения учетных данных в ТЦК доставили 13 человек, которые были задержаны во время скандальной вечеринки в гей-клубе Dark Room 1 августа.

Фокус также писал, что в Черкасской области 65-летний житель Канева пытался привлечь к ответственности в суде сотрудников ТЦК, которые избили его и принудительно доставили в военкомат. Впрочем, в полиции не зарегистрировали уголовное производство, а суд отказался удовлетворить жалобу пенсионера, поскольку тот нарушил установленные законом сроки на обжалование.