Задержанных на гей-вечеринке в день траура в Киеве доставили в ТЦК, — СМИ (фото)

Мужчины призывного возраста, которые были задержаны на вечеринке в гей-клубе Dark Room во время Дня траура по погибшим, уже уточняют данные в территориальном центре комплектации и соцподдержки.

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Для уточнения учетных данных в ТЦК доставили 13 человек, которые были задержаны во время скандальной вечеринки в гей-клубе Dark Room, сообщает ТСН.

В Telegram-канале "Вогник" выложили "заблюренное" фото мужчин, которые, как утверждается, также заплатят штрафы за мелкое хулиганство или сядут до 15 суток.

Задержанные в гей-клубе

В то же время портал gays-ua отмечает, что 1 августа силовики ворвались в гей-клуб Dark Room, хотя в городе в официально объявленный день траура, как уверяют, происходили "десятки других развлекательных событий".

"В тот вечер в столице работали десятки других развлекательных заведений — но ни одно из них не подверглось вмешательству со стороны правоохранителей", — говорится в сообщении, в котором подчеркивается, что клуб является не просто "местом развлечений", а "пространством безопасности" для ЛГБТИК+.

Также портал уверяет, что утверждение о присутствии в клубе несовершеннолетних является "откровенной манипуляцией", которая, как отмечается, не подтверждается ни полицией, ни другими источниками.

Ресурс обвиняет telegram-каналы и СМИ в "манипулятивной подаче" информации, а правоохранителей в "выборочных репрессиях".

На момент выхода материала ни ТЦК, ни полиция вероятное направление граждан на уточнение данных в "военкомат" не прокомментировали.

Напомним, в столичном гей-клубе Dark Room несмотря на День траура полицейские обнаружили более 30 посетителей. Столичные каналы информировали, что в клубе также находятся несовершеннолетние.

Фокус писал, что в апреле в Украине разгорелся скандал из-за намерения организаторов фестиваля квир-кино Sunny Bunny провести показы фильмов о представителях сообщества ЛГБТК+ в Страстную пятницу и Пасху.