Фестиваль квир-кино – в Страстную пятницу и Пасху: в Украине разгорелся новый ЛГБТ-скандал (фото)
Представители ЛГБТ-сообщества проведут фестиваль квир-кино Sunny Bunny ("Солнечный зайчик"). Идея вызвала скандал, ведь мероприятие совпало по датам с главными христианскими праздниками: Страстной пятницей и Пасхой.
Фестиваль квир-кино Sunny Bunny пройдет с 18 по 25 апреля в киевском кинотеатре "Октябрь", сообщили организаторы мероприятия.
В программу Sunny Bunny вошли полнометражные игровые фильмы о представителях ЛГБТ. На фестивале покажут картины из разных стран, включая Великобританию, Канаду, Францию, Италию, Сингапур и Индию.
Фестиваль квир-кино Sunny Bunny в Страстную пятницу: что говорят власти?
О проведении фестиваля квир-кино Sunny Bunny в Страстную пятницу высказались в соцсетях украинские политики. Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко считает это не защитой прав, а сознательной провокацией против национальных традиций, верующих и памяти погибших на фронте.
"Для миллионов украинцев — это день скорби, молитвы и тишины. Организаторы должны перенести этот фестиваль", — отметил нардеп.
Другой нардеп Данил Гетманцев заявил, что никогда не выступал против прав ЛГБТ-сообщества на самовыражение. Однако выбирать для этого Пасхальные дни — как минимум неуместно.
"Неужели было мало прошлогоднего хайпа — попыток провести подобный фест в дни памяти жертв Голодомора? Неужели вы не понимаете, что это вредит, прежде всего, вам самим", — заметил политик.
"Гомофобы и манипуляторы": организаторы Sunny Bunny
Организаторы кинофестиваля Sunny Bunny в ответ заявили, что мероприятие направлено на понимание и принятие, а не возмущение общества. Даты события согласуются заранее в соответствии с международным фестивальным календарем и зафиксированы во второй половине апреля.
"Поэтому то, что эти даты сейчас приходятся на Пасху, является лишь совпадением. Мы убеждены, что часть украинского общества просто нашла повод в Пасхе или Страстной пятнице для выражения несогласия с существованием фестиваля вообще, исповедуя гомофобные и дискриминационные убеждения и откровенно выражая ненависть и призывы к насилиям", — сообщили представители ЛГБТ.
Кроме этого, организаторы подчеркнули, что Украина — это светское государство и упоминание христианских праздников — это якобы манипуляция, прикрывающая гомофобию и ненависть.
"В светском государстве в какие-либо религиозные праздники проводятся разнообразные события, не связанные с ними — в театрах, кинотеатрах и других заведениях", — говорится в сообщении.
Напомним, нардеп Марьяна Безуглая ранее говорила, что ЛГБТ — это отклонение от нормы и болезнь с научной точки зрения.
В бизнес-школе при Киево-Могилянской академии отменяли лекцию из-за взглядов лектора на представителей ЛГБТ. Социолога и общественного деятеля Сергея Чаплыгина называли гомофобом.