Фестиваль квир-кино – в Страстную пятницу и Пасху: в Украине разгорелся новый ЛГБТ-скандал (фото)

Представители ЛГБТ-сообщества проведут фестиваль квир-кино Sunny Bunny ("Солнечный зайчик"). Идея вызвала скандал, ведь мероприятие совпало по датам с главными христианскими праздниками: Страстной пятницей и Пасхой.

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Фестиваль квир-кино Sunny Bunny пройдет с 18 по 25 апреля в киевском кинотеатре "Октябрь", сообщили организаторы мероприятия.

В программу Sunny Bunny вошли полнометражные игровые фильмы о представителях ЛГБТ. На фестивале покажут картины из разных стран, включая Великобританию, Канаду, Францию, Италию, Сингапур и Индию.

На феситвале Sunny Bunny покажут игровые фильмы о представителях ЛГБТ

Фестиваль квир-кино Sunny Bunny в Страстную пятницу: что говорят власти?

О проведении фестиваля квир-кино Sunny Bunny в Страстную пятницу высказались в соцсетях украинские политики. Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко считает это не защитой прав, а сознательной провокацией против национальных традиций, верующих и памяти погибших на фронте.

"Для миллионов украинцев — это день скорби, молитвы и тишины. Организаторы должны перенести этот фестиваль", — отметил нардеп.

Фестиваль квир-кино пройдет в Страстную пятницу

Другой нардеп Данил Гетманцев заявил, что никогда не выступал против прав ЛГБТ-сообщества на самовыражение. Однако выбирать для этого Пасхальные дни — как минимум неуместно.

"Неужели было мало прошлогоднего хайпа — попыток провести подобный фест в дни памяти жертв Голодомора? Неужели вы не понимаете, что это вредит, прежде всего, вам самим", — заметил политик.

"Гомофобы и манипуляторы": организаторы Sunny Bunny

Организаторы кинофестиваля Sunny Bunny в ответ заявили, что мероприятие направлено на понимание и принятие, а не возмущение общества. Даты события согласуются заранее в соответствии с международным фестивальным календарем и зафиксированы во второй половине апреля.

Даты проведения фестиваля Sunny Bunny случайно выпали на Пасху, утверждают организаторы

"Поэтому то, что эти даты сейчас приходятся на Пасху, является лишь совпадением. Мы убеждены, что часть украинского общества просто нашла повод в Пасхе или Страстной пятнице для выражения несогласия с существованием фестиваля вообще, исповедуя гомофобные и дискриминационные убеждения и откровенно выражая ненависть и призывы к насилиям", — сообщили представители ЛГБТ.

Кроме этого, организаторы подчеркнули, что Украина — это светское государство и упоминание христианских праздников — это якобы манипуляция, прикрывающая гомофобию и ненависть.

"В светском государстве в какие-либо религиозные праздники проводятся разнообразные события, не связанные с ними — в театрах, кинотеатрах и других заведениях", — говорится в сообщении.

Напомним, нардеп Марьяна Безуглая ранее говорила, что ЛГБТ — это отклонение от нормы и болезнь с научной точки зрения.

В бизнес-школе при Киево-Могилянской академии отменяли лекцию из-за взглядов лектора на представителей ЛГБТ. Социолога и общественного деятеля Сергея Чаплыгина называли гомофобом.