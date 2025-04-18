Фестиваль квір-кіно — у Страсну п'ятницю і Великдень: в Україні розгорівся новий ЛГБТ-скандал (фото)

Представники ЛГБТ-спільноти проведуть фестиваль квір-кіно Sunny Bunny ("Сонячний зайчик"). Ідея викликала скандал, адже захід збігся за датами з головними християнськими святами: Страсною п'ятницею і Великоднем.

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Фестиваль квір-кіно Sunny Bunny пройде з 18 по 25 квітня в київському кінотеатрі "Жовтень", повідомили організатори заходу.

До програми Sunny Bunny увійшли повнометражні ігрові фільми про представників ЛГБТ. На фестивалі покажуть картини з різних країн, включно з Великою Британією, Канадою, Францією, Італією, Сінгапуром та Індією.

На феситвалі Sunny Bunny покажуть ігрові фільми про представників ЛГБТ

Фестиваль квір-кіно Sunny Bunny у Страсну п'ятницю: що каже влада?

Про проведення фестивалю квір-кіно Sunny Bunny у Страсну п'ятницю висловилися в соцмережах українські політики. Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко вважає це не захистом прав, а свідомою провокацією проти національних традицій, вірян і пам'яті загиблих на фронті.

"Для мільйонів українців — це день скорботи, молитви і тиші. Організатори мають перенести цей фестиваль", — зазначив нардеп.

Фестиваль квір-кіно пройде у Страсну п'ятницю

Інший нардеп Данило Гетманцев заявив, що ніколи не виступав проти прав ЛГБТ-спільноти на самовираження. Однак обирати для цього Великодні дні — як мінімум недоречно.

"Невже було мало минулорічного хайпу — спроб провести подібний фест у дні пам'яті жертв Голодомору? Невже ви не розумієте, що це шкодить, перш за все, вам самим", — зауважив політик.

"Гомофоби і маніпулятори": організатори Sunny Bunny

Організатори кінофестивалю Sunny Bunny у відповідь заявили, що захід спрямований на розуміння і прийняття, а не обурення суспільства. Дати події узгоджуються заздалегідь відповідно до міжнародного фестивального календаря і зафіксовані в другій половині квітня.

Дати проведення фестивалю Sunny Bunny випадково випали на Великдень, стверджують організатори

"Тому те, що ці дати зараз припадають на Великдень, є лише збігом. Ми переконані, що частина українського суспільства просто знайшла привід у Великодніх святах або Страсній п'ятниці для висловлення незгоди з існуванням фестивалю взагалі, сповідуючи гомофобні та дискримінаційні переконання та відверто висловлюючи ненависть і заклики до насильства", — повідомили представники ЛГБТ.

Окрім цього, організатори наголосили, що Україна — це світська держава, і згадка християнських свят — це нібито маніпуляція, що прикриває гомофобію та ненависть.

"У світській державі в будь-які релігійні свята проводять різноманітні події, не пов'язані з ними — у театрах, кінотеатрах та інших закладах", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, нардеп Мар'яна Безугла раніше говорила, що ЛГБТ — це відхилення від норми і хвороба з наукової точки зору.

У бізнес-школі при Києво-Могилянській академії скасовували лекцію через погляди лектора на представників ЛГБТ. Соціолога і громадського діяча Сергія Чаплигіна називали гомофобом.