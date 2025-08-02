Затриманих на гей-вечірці в день жалоби в Києві доправили до ТЦК, — ЗМІ (фото)

Чоловіки призовного віку, які були затримані на вечірці у гей-клубі Dark Room під час Дня жалоби за загиблими, вже уточнюють дані у територіальному центрі комплектації та соцпідтримки.

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Для уточнення облікових даних до ТЦК доправили 13 осіб, які були затримані під час скандальної вечірки у гей-клубі Dark Room, повідомляє ТСН.

У Telegram-каналі "Вогник" виклали "заблюрене" фото чоловіків, які, як стверджується, також заплатять штрафи за дрібне хуліганство або сядуть до 15 діб.

Затримані у гей-клубі

Водночас портал gays-ua наголошує, що 1 серпня силовики увірвалися до гей-клубу Dark Room, хоча у місті в офіційно оголошений день жалоби, як запевняють, відбувалися "десятки інших розважальних подій".

"У той вечір у столиці працювали десятки інших розважальних закладів – але жоден з них не зазнав втручання з боку правоохоронців", — йдеться у повідомленні, у якому підкреслюється, що клуб є не просто "місцем розваг", а "простором безпеки" для ЛГБТІК+.

Також портал запевняє, що твердження про присутність у клубі неповнолітніх є "відвертою маніпуляцію", яка, як наголошується, не підтверджується ані поліцією, ані іншими джерелами.

Ресурс звинувачує telegram-канали та ЗМІ у "маніпулятивній подачі" інформації, а правоохоронців у "вибіркових репресіях".

На момент виходу матеріалу ані ТЦК, ані поліція ймовірне направлення громадян на уточнення даних до "військкомату" не прокоментували.

Нагадаємо, у столичному гей-клубі Dark Room попри День жалоби поліцейські виявили понад 30 відвідувачів. Столичні канали інформували, що у клубі також перебувають неповнолітні.

Фокус писав, що у квітні в Україні спалахнув скандал через намір організаторів фестивалю квір-кіно Sunny Bunny провести покази фільмів про представників спільноти ЛГБТК+ у Страсну п'ятницю і Великдень.