У день жалоби в гей-клубі Києва влаштували гучну вечірку: на захід нагрянула поліція (фото)

У Києві, попри оголошений День жалоби за жертвами масованої атаки росіян, один із закладів Голосіївського району столиці проводив розважальний захід.

Related video

Вечірку виявили правоохоронці під час моніторингу соціальних мереж, інформують у поліції.

Поліцейські, як зазначається, негайно прибули на місце події, але персонал закладу на вимогу правоохоронців відмовився відчинити двері. Тому було проведено невідкладний обшук, у ході якого у приміщенні було виявлено понад 30 відвідувачів та адміністрацію клубу.

Поліція біля дверей закладу Фото: Національна поліція

Присутніх було доставлено до територіального управління поліції й правоохоронці склали на них адміністративні протоколи за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство) та ст. 185 КУпАП (злісна непокора законній вимозі поліцейського). Порушникам загрожує штраф або до 15 діб адмінарешту.

Порушники Фото: Національна поліція

За фактом гучної вечірки у день трауру розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, що карається штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до п’яти років, або обмеженням волі на той самий строк.

Правоохоронці усередині закладу Фото: Національна поліція

Поліція не уточнила назву закладу, але видання "Телеграф" повідомляє, що вечірку влаштували у гей-клубі Dark Room, який анонсував проведення заходу на своїх сторінках у соцмережах.

У Telegram-каналах інформували, що у клубі перебувають неповнолітні. А на зауваження щоло жалоби власник закладу нібито відповів, що йому "байдуже".

Наразі адміністрація клубу ситуацію не коментувала, але у соцмережах анонси заходів були видалені.

Нагадаємо, в результаті масованої атаки ворога на столицю вночі 31 липня загинула 31 людина, у тому числі п’ятеро дітей, поранено 159 людей, 16 із них — діти. Міський голова Віталій Кличко оголосив 1 серпня днем жалоби.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявляв, що ЗС РФ перевантажили систему ППО під час комбінованої ракетно-дронової атаки на Київ.